Irán confirma muerte de Ali Mohammad Naini, portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica

¡Muere Ali Mohammad Naini! Se trata del portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, quien perdió la vida durante ataques lanzados por Israel, según confirmó la televisión estatal iraní.

Las Fuerzas de Defensa de Israel también anunciaron que Naini fue abatido y lo señalaron como objetivo porque presuntamente difundía propaganda terrorista entre sus aliados.

🔴ELIMINATED: Ali Mohammad Naini, the Spokesperson and Head of the Public Relations Array of the IRGC.



Naini served in several propaganda and public relations roles. In his role as the IRGC's main propagandist for the past 2 years, he disseminated the regime's terrorist… pic.twitter.com/e29Elb16FS — Israel Defense Forces (@IDF) March 20, 2026

Ali Mohammad Naini, subdirector de relaciones públicas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, fue el último de decenas de altos funcionarios gubernamentales y militares asesinados por Israel.

Las fuerzas israelíes afirmaron que atacaron instalaciones gubernamentales en Teherán, pero evitaron nuevos ataques contra el yacimiento de gas de South Pars en Irán.

Antes de convertirse en portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica, Naini fue asesor cultural y subdirector del Departamento de Cultura de Teherán, cuando gobernaba Mohammad Bagher Ghalibaf.

También fue subcomandante de la Fuerza de Resistencia Basij y subcomandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, en el área de asuntos culturales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los líderes de Irán desaparecieron y eso complica el diálogo; sin embargo, esto le da a Washington mayor control sobre cómo actuar.

“Todos sus líderes ya no están (...) Queremos hablar con ellos y no hay con quién. No tenemos con quién hablar y, ¿saben qué?, nos gusta así”, declaró el mandatario estadounidense.

¿Qué es la Guardia Revolucionaria Islámica?

Es una institución militar creada en 1979 por el ayatola Ruhollah Jomeini, después de que triunfara la revolución islámica. Desde entonces, obedece las órdenes del líder supremo.

La Guardia está formada por la Fuerza Quds (operaciones de inteligencia) y la milicia Basij (tareas de propaganda), tiene tropas terrestres, aéreas y navales.

En 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista, al mismo nivel que Hamás y Hezbolá.

“Han participado directamente en conspiraciones terroristas (...) El régimen iraní ha tomado la decisión consciente de no solo financiar y equipar, sino también azuzar el terrorismo, la violencia y el desorden a través del Oriente Medio”, expuso en su momento el Departamento de Estado.