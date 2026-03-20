¡Conmoción mundial! VIDEO: Irán ejecuta a Saleh Mohammadi, luchador de 19 años tras protestas

La ejecución del joven luchador Saleh Mohammadi, de 19 años, generó una fuerte reacción internacional, luego de que autoridades iraníes confirmaran su muerte luego de ser condenado por el asesinato de policías durante recientes protestas.

De acuerdo con medios estatales de Irán, Mohammadi formaba parte de un grupo de tres hombres ejecutados el durante la jornada del pasado 19 de marzo de 2026, luego de que la Corte Suprema iraní ratificara sus sentencias.

¿Por qué fue condenado Saleh Mohammadi?

Las autoridades iraníes señalaron que los tres acusados participaron en ataques con armas blancas contra fuerzas de seguridad durante disturbios registrados el 8 de enero. Conforme a la versión oficial, los incidentes provocaron la muerte de dos policías, lo que derivó en cargos por asesinato y la posterior aplicación de la pena capital.

Sin embargo, organizaciones deportivas y voces internacionales solicitaron previamente un juicio “justo, transparente e imparcial”, en medio de preocupaciones acerca del debido proceso. Cabe decir que las ejecuciones en Irán suceden en un contexto de protestas antigubernamentales, mismas que han sido reprimidas por las autoridades y que han generado la condena internacional.

19-year-old champion wrestler Saleh Mohammadi executed by Iran in a public hanging.



Mohammadi, Mehdi Ghasemi, and Saeed Davoudi were executed as part of Iran's brutal crackdown on protests.



According to human rights groups, Mohammadi was tortured to confess "to the capital… pic.twitter.com/L1ycjiw2P1 — Collin Rugg (@CollinRugg) March 19, 2026

Deportistas de Irán consternados por la ejecución de Saleh Mohammadi

El exjugador de polo acuático Reza Soleimani expresó su consternación por la muerte del joven atleta, calificando el hecho como “devastador”.

“Me quedo sin palabras, para ser honesto, no puedo hacer nada ahora mismo. Es un momento realmente triste. Siento lo que le pasó a ese chico”.

Soleimani, quien en el pasado buscó asilo político después de enfrentar persecución en su país, aseguró que siente empatía por las familias afectadas y por los deportistas involucrados en las protestas.

Iran's authorities are carrying out arbitrary executions to instil fear among an already traumatized population, under bombardment from Israel & the US, cut off from the world due to authorities' deliberate internet shutdown since 28 Feb & reeling from the Jan protest massacres — Amnesty MENA (@AmnestyMENA) March 19, 2026

Ejecución de Saleh Mohammadi: ¿Qué dicen organismos deportivos y la comunidad internacional?

Previamente, la organización United World Wrestling manifestó su preocupación por el caso, al señalar que Mohammadi estaba en riesgo de recibir la pena de muerte.

Además, el caso recrudece el debate global acerca del uso de la pena capital en contextos de protesta social, además del trato a atletas que participan en movimientos políticos.

İran:

Elindeki pala ile bir güvenlik görevlisini parçalayarak öldüren esli milli güreşçi, Mossad Ajanı Saleh Modammadi, halka açık şekilde asılarak idam edildi. pic.twitter.com/rWjVt59yEc — Partizan (@aforizmrus) March 20, 2026

Irán en medio de protestas, represión y tensión global

Las protestas en Irán, iniciadas desde hace barios meses atrás, ya dejaron a cientos de detenidos, además de víctimasmortales, según organizaciones internacionales de derechos humanos.

El endurecimiento de las medidas judiciales, además de las ejecuciones incrementan la presión sobre el gobierno iraní, en un contexto de creciente tensión política tanto interna como externa.

La ejecución de un joven atleta enciende las alarmas acerca de la relación entre política, justicia y deporte en contextos de conflicto como en Medio Oriente. La pregunta que queda abierta es: ¿hasta qué punto el deporte puede mantenerse al margen de las tensiones políticas en escenarios de crisis como el de Irán?

