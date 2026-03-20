¿La guerra contra Irán está por terminar? Donald Trump anuncia reducción de operaciones militares en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno está 'muy cerca' de cumplir sus objetivos militares en Medio Oriente, particularmente frente a Irán, lo que abriría la puerta a una reducción de operaciones en la región que lleva en guerra desde el 28 de febrero.

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario detalló que la estrategia ha estado enfocada en debilitar la capacidad militar iraní y frenar cualquier avance hacia el desarrollo nuclear, además de reforzar la protección de aliados clave en la zona.

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