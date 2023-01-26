Abre Catedral Metropolitana oficina de Cultura y Turismo

La Catedral Metropolitana de México informó que abre a la feligresía y visitantes, la "Oficina de Cultura y Turismo".

Se ofrecerán vistas guiadas los días Viernes y Sábados de 11:00 am a 3:00 pm con recorridos cada hora. Pudiendo ingresar, tanto al Coro como a la Cripta de los Arzobispos.

De Lunes a Jueves se contará con atención especial a grupos, escuelas, empresas, agencias de viajes y otros. En todos los casos pueden comunicarse al teléfono 55 4165 4052 para obtener mayores informes.

La Catedral, recordó que, en la Catedral Metropolitana de México se unen la fe, la historia y el arte, es una de las 15 catedrales más bellas del mundo, forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad declarada por la UNESCO y, por su tamaño es la más grande de Latinoamérica.

Arquidiócesis alerta sobre fraudes en la Catedral Metropolitana

Hace una semana, la Arquidiócesis Primada de México alertó a feligreses y personas interesadas en supuestos tours que se dan en la Catedral Metropolitana, con la finalidad de evitar posibles fraudes.

A través de un comunicado, la Arquidiócesis explicó que en redes sociales se promocionan tours especiales que prometen acceder a los “secretos” de la Catedral Metropolitana.

Detalló la Catedral Metropolitana no ha otorgado permisos especiales a ningún particular ni a agencias de viajes ni existen tales “secretos”, por los que alertó evitar posibles fraudes.

