Morena pone a Alejandro Murat en la Permanente pese a señalamientos de corrupción

La decisión de Morena de colocar al senador Alejandro Murat como sustituto de Enrique Inzunza Cázares en la Comisión Permanente desató críticas y polémica debido al historial de señalamientos que arrastra el exgobernador de Oaxaca.

Murat ha sido acusado de presuntos desvíos millonarios durante su gestión estatal y también enfrenta cuestionamientos por irregularidades cometidas durante su paso por el Infonavit, pese a lo cual se consolidó como una de las figuras cercanas al partido oficialista.

El historial de Alejandro Murat

Morena anunció que el encargado de sustituir a Inzunza Cázares en la permanente sería el senador Alejandro Murat; ni a quién irle.

Murat fue acusado de un desvío masivo de recursos cuando fue gobernador de Oaxaca; investigaciones establecen el quebranto en 98 mil millones de pesos.

Antes de despachar en Oaxaca, fue director del Infonavit y enfrenta varios señalamientos de corrupción; hubo juicios fraudulentos contra más de 60 mil derechohabientes, pagos indebidos de indemnización por miles de millones de pesos, contratos de seguros también indebidos; hasta Morena lo acusó de corrupción y tráfico de influencias.

El propio gobernador Jara dijo que Murat se fue sin aclarar 6 mil 878 millones de pesos. "Durante su administración tiene pendiente 6 mil 878 que ya paso al pae y no aclaro casi seis mil millones de pesos”, dijo Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.

Pero ante sus ojos se purificó, volviéndose morenista; lo convirtieron en senador y fue nombrado delegado en Nuevo León para definir quién será candidata o candidato al gobierno del estado. Murat fue quien hoy sustituyó a Inzunza Cázares en la permanente.