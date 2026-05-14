Crisis entre México y EU escala por caso Rubén Rocha Moya; Trump endurece presión contra terrorismo y narcopolíticos

Rubén Rocha Moya tiene miedo . El morenista protegido por López Obrador estaba escondido junto con dos de sus hijos en el Palacio de Gobierno de Sinaloa.

Revelan presunta salida de Rubén Rocha Moya en helicóptero desde Palacio de Gobierno

El semanario Proceso reveló que un helicóptero del Ejército llegó al Palacio para sacar a Rubén Rocha Moya y a sus hijos; hijos que, por cierto, también tienen una larga lista de delitos pendientes por aclarar.

La gobernadora, a la que Rocha Moya se refirió como una "meserita de lonchería" dijo que el exgobernador estaba en su casa, muy fresco.

"Pues él se encuentra en su casa y el estado de salud de él se encuentra muy bien. No, el gobernador se encuentra muy bien", explicó.

Como sea, Rocha Moya sigue oculto . El senador Inzunza también. Y de los otros ocho funcionarios sinaloenses solicitados en extradición, tampoco se sabe dónde están; en una de esas ya se fueron a entregar.

El gobierno mexicano sigue tratando de desviar la tensión, por ejemplo, con marchas morenistas en Chihuahua o minimizando con risas nerviosas la situación.

Rubén Rocha Moya (@rochamoya_), acorralado y oculto, fue sacado en helicóptero del Palacio de Gobierno junto a sus hijos, mientras el senador Inzunza y otros ocho funcionarios solicitados en extradición siguen desaparecidos.



En Washington el caso se trata como terrorismo, Donald… pic.twitter.com/QhRZNG0WHg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2026

Trump endurece presión contra México y habla de operaciones terrestres contra cárteles

Pero para Estados Unidos este es un asunto muy serio, tan delicado como buscar a terroristas responsables de la muerte de cientos de miles de personas en su territorio.

"Hoy firmé la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Organizaciones terroristas como las de México; México, tenemos un problema".

“México, y nadie más, tienen que permitir que su Defensa y la Marina continúen fortaleciendo sus acciones para que nosotros no tengamos que hacerlo", detalló en distintas conferencias Donald Trump.

Así es; y en Palacio todas esas advertencias parecen una vacilada. Es más, dicen que la crisis en la relación con Estados Unidos es una mentira de los medios de comunicación tanto de México como de Estados Unidos; que es mentira, que es un invento de los conservadores.

El presidente Trump dijo apenas el pasado 6 de mayo que ya tiene una fuerza especial operando en México. Sí, operando en México. Una fuerza que, dice el presidente, ya está en México.

"Hemos comenzado operaciones terrestres, lo cual es mucho más sencillo en México"; detalló Trump.

Así lo dijo, tal cual; que ya están operando; sin embargo, en Palacio a Trump también le dijeron mentiroso.

EU revisa consulados mexicanos mientras crecen acusaciones de narcopolítica en Sinaloa

Como quiera, los tribunales en Brooklyn siguen esperando a Rocha Moya y preparan el terreno para solicitar una próxima lista de narcopolíticos mexicanos, mientras la pinza sigue apretando.

Marco Rubio, el secretario de Estado, está revisando los 53 consulados mexicanos para ver si los cierra, en una fuerte medida de presión diplomática.

Standard & Poor’s bajó la perspectiva de inversión para México de estable a negativa. Y hoy han rebotado con fuerza versiones no confirmadas de que el Departamento del Tesoro estaría investigando a otro banco mexicano por lavado de dinero del narco.

De confirmarse, sería como el caso de Vector, la casa de bolsa de Alfonso Romo, quien fuera jefe de Oficina de López Obrador y del que, como Camelia la Texana, nunca más se supo nada .

Y mire, mientras Rubén Rocha y el senador andan a salto de mata, protegidos desde luego por López Obrador, el Gobierno ordenó a la Fiscalía que investigue el violento proceso electoral de 2021.

Esas elecciones en las que Morena ganó en Sinaloa y en 11 estados más. El proceso electoral de 2021 dejó 143 políticos muertos; 31 de los ejecutados eran candidatas o candidatos . Además, se reportaron 443 víctimas de violencia política entre amenazas, levantones, intimidaciones y ataques armados.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que, en el caso de Sinaloa, el senador Inzunza era el encargado de proporcionar datos y direcciones de candidatos opositores para que el narco los eliminara y despejara el camino a Morena.

Cinco años después, la Fiscalía dice que va a investigar. Aunque hoy en Palacio le dieron un norte, o tal vez una instrucción: culpar del sucio proceso electoral de 2021 al entonces consejero presidente Lorenzo Córdova, aunque el INE no organiza elecciones locales .

La Fiscalía General de la República también dijo que investigará el asesinato de hace dos años de Héctor Melesio Cuén, el político opositor de Rocha Moya. Fue Ismael “El Mayo” Zambada quien denunció que a Cuén lo mataron el mismo día y en el mismo lugar donde el gobernador Rocha lo citó para negociar en Sinaloa.

No todos están entusiasmados con la investigación ordenada a la Fiscalía. Hay quienes dicen que puede convertirse en una tapadera para exonerar a Rocha, al senador o como en el caso del tren interoceánico o de la muerte de 'El Mencho o como en el caso de Adán Augusto López, donde dijo que no es su competencia, investigar.