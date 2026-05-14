¿Vas a Estados Unidos? Te decimos cómo tramitar la visa paso a paso sin complicaciones

Si tienes planes de viajar a Estados Unidos, por ley necesitas una visa. Este documento es indispensable y el tipo que te corresponda depende totalmente del motivo de tu visita.

No es lo mismo ir de vacaciones que ir a estudiar o por una emergencia médica, así que lo primero es definir bien tu plan y cuál tipo de visa necesitas tramitar.

📋 Proceso de Trámite de Visa: Guía Paso a Pasohttps://t.co/egtcPAype9#USconsularMX pic.twitter.com/tD89ZxYnnL — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) May 12, 2026

El primer paso: ¿Qué tipo de visa necesitas?

Antes de cualquier cosa, debes identificar tu categoría de visa. La mayoría de los viajeros solicitan la de turista o negocios (B1/B2).

Entra al sitio oficial del Departamento de Estado y asegúrate de elegir la correcta, porque de esto depende el resto de tu trámite y las preguntas que te harán después.

Formulario DS-160: qué es y donde llenarlo

Este es el paso más importante y es totalmente digital. El formulario DS-160 es gratuito y no requiere intermediarios. Solo necesitas contestar con la verdad y, al terminar, imprimir tu hoja de confirmación con código de barras.

Esta hoja es vital, pues con ella el consulado podrá ver toda tu información sin que tengas que llevar mil papeles impresos el día de la entrevista.

Citas para la visa americana y costos

Una vez que tengas tu folio del DS-160, debes crear una cuenta en el portal de citas. Ahí obtendrás la ficha para pagar la tarifa de solicitud. Ya con el pago listo, viene lo bueno: agendar.

Recuerda que son dos citas diferentes: la primera es en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) para que te tomen fotos y huellas (biométricos), y la segunda es la entrevista formal en la Embajada o el Consulado.

¿Qué documentos no te pueden faltar para el trámite de la visa?

Para que no te regresen, revisa que tu pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia. El día de tus citas debes llevar la confirmación del DS-160 y tu recibo de pago (los costos dependerán del tipo de visa que estás solicitando).

También es buena idea cargar con documentos que demuestren que vas a volver, como estados de cuenta, cartas de trabajo o invitaciones, por si el cónsul decide revisarlos.

¿Viajas a México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Te compartimos consejos antes de tu viaje.

TIP #1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ – REVISA TU PASAPORTE. Una tarjeta de pasaporte estadounidense es válida para cruzar la frontera terrestre, pero se requiere una libreta… pic.twitter.com/6r09pbiBgq — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) May 9, 2026

¿Qué te preguntan en la entrevista de la visa?

El día de la entrevista es normal estar nervioso, pero la regla es ser honesto y claro. Deben presentarse todos los solicitantes, incluso los niños. No inventes historias; simplemente explica el propósito de tu viaje.

Un último consejo: haz este trámite con mucha anticipación, porque las citas pueden tardar y la Embajada podría contactarte para detalles extra.