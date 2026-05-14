Lo más relevante de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 14 de mayo
Resumen de los temas tratados en la conferencia matutina de este jueves. Azteca Noticias te da el minuto a minuto de lo más relevante que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
En la mañanera de Sheinbaum de este jueves 14 de mayo de 2026 se detallaron operativos relevantes de la última semana y se abordaron temas de la agenda pública nacional. En Azteca Noticias presentamos los puntos clave de la sesión.
Mañanera de Sheinbaum hoy 14 de mayo: Resumen de lo más relevante en Palacio Nacional
Llamada con el presidente de Corea
Presidenta Claudia Sheinbaum sostiene llamada telefónica con el presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung.
Baja de precios de la canasta básica
Iván Escalante, titular de la Profeco, da a conocer que los precios de la canasta básica se encuentran a la baja.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México, desde Palacio Nacional.