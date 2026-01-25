Catean 24 inmuebles ligados a ‘El Botox’, líder de Los Blancos de Troya; hallan drogas y equipo táctico

Tras la detención de ' El Botox ', identificado como César Alejandro 'N' , autoridades federales y estatales realizaron el cateo de al menos 24 inmuebles en Michoacán, como parte de las investigaciones contra el presunto líder de 'Los Blancos de Troya'.

Las acciones forman parte del seguimiento a su reciente captura y a investigaciones por delitos de alto impacto en la región de Tierra Caliente.

Los cateos se concentraron en la localidad de Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán, donde César Alejandro 'N', alias El Botox, fue detenido días atrás; de acuerdo con las autoridades, las diligencias buscan debilitar la estructura operativa y financiera asociada a 'El Botox' y a su círculo cercano.

Catean 24 inmuebles ligados a El Botox y a César Alejandro “N”

Durante los operativos contra 'El Botox', agentes aseguraron 116 bolsas con presunta metanfetamina, cinco bolsas con aparente marihuana, documentación diversa y equipo de comunicación .

También se decomisaron un arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo, indicios que quedaron a disposición del Ministerio Público como parte de las investigaciones contra César Alejandro 'N'.

Las autoridades informaron que los cateos están relacionados con pesquisas por extorsión, delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ilícitos atribuidos a la red criminal encabezada por 'El Botox'; la operación se enmarca en una estrategia coordinada para reducir la capacidad de acción del grupo en la entidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PROCESAN A “EL BOTOX”, PRESUNTO LÍDER DE LOS BLANCOS DE TROYA

El Botox, César Alejandro “N” y las investigaciones en Michoacán

La investigación contra 'El Botox' se intensificó tras su detención en el municipio de Buenavista, Michoacán. Este sábado, un juez federal lo vinculó a proceso por delitos como delincuencia organizada, delitos contra la salud con fines de comercio y posesión de armas de uso exclusivo; hasta ahora, el delito de homicidio no ha sido imputado formalmente.

El caso cobró relevancia nacional por su posible relación con el asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores limoneros hallado sin vida en octubre de 2025; Bravo había denunciado extorsiones contra el sector citrícola.

Las investigaciones indican que 'El Botox' habría controlado la comercialización del limón mediante cobro de piso y secuestros; además, rompió alianzas internas en la disputa por ese negocio ilícito.