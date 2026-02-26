Cateos en CDMX: Sorprenden de madrugada a criminales armados en Tlalpan y Miguel Hidalgo

En una serie de operativos estratégicos realizados durante la madrugada, elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial ejecutaron dos cateos en las alcaldías Tlalpan y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX). Las acciones resultaron en la detención de una presunta distribuidora de narcóticos y el decomiso de armas de alto poder, incluyendo una ametralladora.

Ambas intervenciones forman parte de la estrategia de combate al narcomenudeo y la violencia en zonas identificadas como puntos de riesgo en la capital del país.

Arsenal y detención en la alcaldía Tlalpan

El primer despliegue tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle Hopelchen, manzana 113 lote 1, en la colonia El Mirador II. En este punto, los agentes lograron la captura de una mujer de 30 años de edad, quien es señalada por su probable relación con la distribución y venta de sustancias ilícitas en la zona.

Lo que más llamó la atención de las autoridades fue el tipo de armamento localizado al interior de la vivienda. Durante la inspección se aseguraron:



Una ametralladora calibre 56 milímetros.

Una escuadra calibre .45.

Una escopeta abastecida con 10 cartuchos útiles.

Diversas bolsas con estupefacientes preparadas para su comercialización.

Tanto la detenida como el armamento y las drogas fueron trasladados de inmediato ante el Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Operativo en la colonia Escandón: Aseguran departamento

De manera simultánea, el personal de inteligencia se desplazó hacia la alcaldía Miguel Hidalgo para cumplimentar una segunda orden de cateo. El objetivo fue un departamento marcado con el número 129, situado en la calle Héroes de 1810, en la Primera Sección de la colonia Escandón.

En el sitio, los investigadores localizaron y aseguraron bolsas con droga; sin embargo, no se reportaron personas detenidas, ya que el inmueble se encontraba vacío al momento del ingreso policial.

Tras concluir las diligencias, el departamento fue asegurado por el personal de la fiscalía capitalina, quienes colocaron sellos con la leyenda “Predio Asegurado por Delitos contra la Salud”.

Las investigaciones continúan para identificar a los arrendatarios o propietarios vinculados con las actividades ilícitas registradas en este punto de la Miguel Hidalgo.