¡Intensa madrugada en CDMX! Enorme rama colapsa en calles de la Benito Juárez y rompe el cableado | Mientras Dormía

¡Susto en la CDMX! En la madrugada de este 16 de abrlil2026, mientras usted dormía, se reportó la caída de una enorme rama de árbol en el cruce del eje 6 Ángel Urraza, en la alcaldía Benito Juárez.

"Pasa un motociclista y lo degolla": Rama de 8 metros derriba cableado y pone en riesgo a vecinos

Los primeros reportes indican que la rama, de 8 metro de largo, se desprendió repentinamente y, en du caída, jaló y rompió parte del cableado aéreo.

Vecinos del lugar alertaron a las autoridades tras escuchar un fuerte estruendo.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

"Todos los cables quedaron colgados aquí y los oficiales de manera valiente los quitaron (...) Imagínate, pasa un motociclista y se degolla", explicó Alicia, vecina.

#MientrasDormía se registró un aparatoso choque en Culhuacán y caída de árbol en la Del Valle



Un fuerte accidente provocado por el exceso de velocidad ocurrió en el cruce de Canal Nacional y Calzada de las Bombas, donde dos camionetas colisionaron dejando una unidad volcada y… pic.twitter.com/2rCyJcxQbd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 16, 2026

Bomberos y Protección Civil trabajan en retiro de la enorme rama en Benito Juárez

Elementos de Protección Civil y del heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México (CDMX) arribaron al sitio para atender la emergencia. Con el apoyo de sierras eléctricas, los equipos de rescate trabajan en la fragmentación del tronco para retirarlo de la vialidad.

La zona del accidente permaneció acordonada mientras concluían las labores.

"Esta rama se llevó el letrero completo de la alianza, imagínese lo que hace ese tronco, se lleva el edificio", Alicia, vecina de la zona, para una entrevista con Azteca Noticias.

Exceso de velocidad provoca accidente en Canal Nacional

En otro punto de la Ciudad de México se reportó un aparatoso accidente en el cruce de la Av. Canal Nacional y la Calzada de las Bombas, en la colonia Culhuacán. Al parecer, el grave incidente fue provocado por el exceso de velocidad.

Dos vehículos chocaron, después una de las camionetas termino volcada, mientras que la otra se proyectó contra una barda de piedra y concreto.

Paramédicos acudieron al lugar de los hechos para valorar a los tripulantes de los vehículos. Afortunadamente no huno personas lesionadas, a pesar de lo aparatoso del incidente.

Elementos de bomberos realzaron las maniobras necesarias para retirar las unidades involucradas en el rave accidente.