CCE pide acabar con la informalidad laboral

El sector empresarial adelantó que esta semana entregarán un paquete de propuestas a la Secretaría de Hacienda para aumentar la formalidad laboral. Carlos Salazar Lomelín, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE aseguró que se debe atacar la informalidad, pues en México hay 56 millones de personas en edad de trabajar, señaló “tenemos una fuerza laboral más grande que cualquier país de Europa”.

Durante la transmisión del Consejo Directivo Nacional de CANACINTRA, en el que Carlos Salazar Lomelín fue invitado especial, dijo que mañana se hará un consenso de temas con los organismos empresariales, hizo énfasis en que deberán ser simples y prácticos.

Sobre las demandas laborales bajo el T-MEC pidió a las empresas cumplir la ley y nadie tendrá de qué preocuparse.

Así mismo, pidió a los empresarios trabajar para un mejor país y no esperar a que los demás lo hagan, “tomemos la responsabilidad de que nosotros debemos construir el país que queremos, no nos lo van a construir los partidos políticos, no lo van a construir los políticos que tienen otro tipo de intereses, quizá, mucho más cortoplacistas. Un mejor país será construido a base de esfuerzo, trabajo, solidaridad, fraternidad y la visión que tengamos como empresarios.

Salazar Lomelín, además calificó como positiva la compra de acciones de la Refinería Deer Park en Houston, Texas por parte de Pemex; consideró que es una decisión para fomentar la inversión.