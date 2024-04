VIDEO: Fuerte incendio consume locales en Plaza Izazaga 89, en el Centro de la CDMX

Durante la noche del lunes y la madrugada de este martes 16 de abril, servicios de emergencia de la Ciudad de México (CDMX) acudieron a la zona centro para atender un peligroso incendio que se desató al interior de la Plaza Izazaga 89, uno de los centros comerciales para artículos de mayoreo más famoso de la capital.

De manera concreta, se trató de un incendio desatado en el piso número 5 del inmueble, donde las llamas consumían, principalmente, un local de novedades y artículos de plástico, por lo que de inmediato se desplegaron las unidades de emergencia encabezados por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX.

Al sitio también acudió el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para llevar el reporte de los hechos y confirmar que fueron más de 30 elementos de tres estaciones distintas: Central, Tacuba y Cuauhtémoc, quienes acudieron para apagar las llamas,

¿Qué pasó en Plaza Izazaga 89 en la madrugada?

Por fortuna, las llamas fueron controladas al cabo de unos minutos y el incendio no tuvo una mayor escala, situación que fue confirmara por los vulcanos para los micrófonos de FIA, ya que confirmaron que la zona del incendio fue de apenas 10 metros cuadrados, entre dos locales del inmueble comercial.

“En el quinto nivel, dos locales de artículos varios, aproximadamente 10 metros cuadrados, fue lo que estuvo involucrado de fuego”, informó uno de los bomberos que atendieron el incendio.

Guardia resultó intoxicado por el incendio en Izazaga 89

A pesar de que no hubo víctimas mortales, el saldo no fue completamente en blanco debido a que un guardia de seguridad resultó con intoxicación por inhalación de humo, quien fue atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que arribó a la zona. Afortunadamente no ameritó su traslado.

Supuestamente, el incendio ocurrió por un corto circuito; sin embargo, ya se investigan las causas que originaron el incidente.