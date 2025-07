VIDEO | Valiente vecino de la Roma persigue a ladrón que robó el espejo de su carro en CDMX; "¡ya estoy harto!”

Un ruido extraño lo alertó. Afuera de su casa, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), el señor Alcides, de 62 años, escuchó un tronido. Era un hombre de aproximadamente 20 años llevándose el espejo de su automóvil y aunque salió a corretearlo para detenerlo, el ladrón escapó, ahora un caso más de robo de autopartes se registró en la capital.

Los hechos ocurrieron el 3 de julio pasado en el cruce de las calles Bajío y Toluca, en la colonia Roma, a las 23:59 horas, de acuerdo con videos de cámaras de seguridad instaladas en el domicilio, grabaciones de las que Fuerza Informativa Azteca (FIA), tiene copia.

Cámaras captan robo de espejo a vecino en la colonia Roma

El coraje y la adrenalina impulsaron al vecino para ir detrás del delincuente, quien fue grabado en el momento en que se acercó al automóvil y en segundos desprendió el espejo derecho, sin embargo, ahora anda libre pese a lo que hizo.

Aunque una cámara de seguridad grabó el robo, este solo quedó así, como un robo más de autopartes en la CDMX, pues pese a que la víctima corrió para alcanzar al ladrón y una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudió al llamado de ayuda, el ladrón de aproximadamente 25 años de edad no fue detenido.

Robo de espejo de carro en la Roma ocurrió a metros de cámara de CDMX

Fuerza Informativa Azteca (FIA) platicó con la víctima, un señor de 62 años, quien compartió que por más que intentó alcanzar al ladrón, nada pudo hacer y reconoce que como ciudadano, se expuso a que el ratero pudo haberlo herido o este iba en compañía de un cómplice o más, quizás armados.

“La reacción de uno en forma inmediata es echársele encima al ratero (...) escuché el tronido y aparte están las cámaras, regresé a ver las cámaras y estaba el cuate ahí trabajando. Salí y ya lo había arrancado, ya iba sobre la calle Toluca, a mitad de calle, cuando lo perseguí, pero bueno, es una reacción. Tal vez no lo debí hacer porque primero está la seguridad de uno y por desgracia termina uno agradeciéndole al ratero que no me hizo nada”, contó.

El robo de su espejo ocurrió frente a un Botón de Auxilio que el gobierno de la CDMX instaló en las 16 alcaldías. La cámara de este poste, con ID 2667, posiblemente también captó lo ocurrido.

“Es un chamaco joven para la edad que tengo, no lo iba a alcanzar (...) cuando oí que truena algo, inmediatamente mi reacción fue un sobresalto, veo mi cámara en la computadora y está el cuate en el carro ya, entonces, mi intención fue salir inmediatamente”, añadió.

Ahora el señor Alcides tuvo que pagar 6 mil pesos en el espejo que le robaron, pero por ahora, el robo solo quedó en un video que muestra la realidad que viven cientos de vecinos en la CDMX y el resto del país.

“Ya estoy harto de situaciones así de inseguridad y pues la reacción inmediata es ¡ya basta!, sobre de él, ahora sí que sin pensarlo, sin razonarlo, uno no es de armas, sale uno sin nada y ellos (los ladrones) no sabe uno que traigan, cuando menos una navaja sí la traen (...) si lo hubiera alcanzado, nos hubiéramos dado un entre, a ver de a cómo nos toca, me da coraje”, expresó.

Vecino de la colonia Roma ha sido víctima también de montachoques

El señor compartió que hace cuatro meses aproximadamente, al conducir sobre Circuito Interior, fue víctima de un montachoques, personas que provocan percances automovilísticos para exigir dinero a las personas con el argumento de reparar el golpe, pero en caso de no hacerlo, amenazan a las personas para que la víctima ceda a la exigencia y acabe dándoles dinero.

Aunque el caso fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, trámite en el que tardó varias horas por falta de personal en el Ministerio Público, el caso no avanzó y por ese percance no hay personas detenidas. El día de los hechos el señor Alcides intentó alcanzar también al montachoques, pero no logró detenerlo y la persona que le chocó le rompió los vidrios de su carro.

“Ya he sido víctima anteriormente, entonces uno trae arrastrando esas cosas. La reacción de uno es ¡ya basta!, es la realidad”, expresó.