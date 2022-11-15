Recupera Gobierno de la CDMX Jardín de la Plaza del Estudiante

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), a través de las secretarías de Gobierno (SECGOB), de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Obras y Servicios (SOBSE), informó que este martes se realizó un operativo para recuperar el espacio público del Jardín de la Plaza del Estudiante.

La plaza del estudiante se encuentra en Plaza del Estudiante número 11, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Mediante la acción, que se llevó a cabo durante la madrugada de este martes 15 de noviembre, se recuperaron 600 m2 del jardín de la Plaza del Estudiante, desmantelando 27 bodegas, así como laberintos y recovecos donde presuntamente se escondían y secuestraban a personas.

En el operativo, coordinado por el titular de la SECGOB, Martí Batres Guadarrama, quien dispuso de 60 servidores públicos de la dependencia a su cargo, la SSC desplegó 800 policías metropolitanos y 80 elementos pertenecientes a la policía auxiliar, mientras que SOBSE contribuyó con 158 personas y 15 camiones para las tareas de limpieza.

“Se habían presentado denuncias anónimas de secuestros, asaltos o donde introducían personas para ser torturadas de acuerdo con estas denuncias anónimas. De acuerdo con estas imágenes se puede observar como estaban estos laberintos y se promovían una fuerte inseguridad, permitían una fuerte inseguridad”, explicó Batres.

En el lugar también se encontraron 27 servidores públicos de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, área de la SECGOB que además notificó a los comerciantes sobre las acciones que se tomarían, en las cuales no se registraron incidentes.