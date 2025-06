CMDH alerta que México se encamina hacia una dictadura después de la elección judicial

La Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) emitió una advertencia de suma importancia en el panorama político y social del país: México podría estar en riesgo de transitar hacia un régimen dictatorial tras el fraude de la elección judicial.

“El signo de esta elección es la ilegitimidad absoluta tanto desde su origen, su desarrollo, la votación y el ejercicio, tendremos una Suprema Corte, un Tribunal de Disciplina y un Tribunal Electoral elegidos de manera totalmente ilegítima y los cuales no se respetaron los procesos, el debido proceso, las candidaturas, la autonomía, la preparación y todo lo que necesitaría por lógica un juez, entonces así legítimo una votación, ojo, en cualquier ámbito en la asamblea sindical, ejidal en cualquier ámbito donde solo vote el 10% de los que tienen derecho, ilegítima”, expresó René Bolio, presidente de la Comisión en conferencia de prensa.

La Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) lanzó una alerta contundente: México se encamina hacia una dictadura, luego del fraude consumado en la elección de jueces y magistrados.https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/Ek1PmYXJ2t — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 19, 2025

¿Por qué la CMDH advierte sobre una dictadura tras la elección judicial?

La advertencia de la CMDH sobre una dictadura no es menor y se fundamenta en la concentración de poder que tendrá ahora Morena sobre el Poder Judicial, pues sin un Poder Judicial autónomo no habrá freno sobre posibles abusos o extralimitaciones de los otros poderes.

“Hay muchos elementos para considerar que efectivamente hubo un fraude desde su propia concepción y lo que mal empieza mal acaba, es decir, hay una serie de consideraciones que no son posible como que los ciudadanos no contaron las boletas ahí, porque no lo hicieron, porque es imposible contar tantos números tardaron una semana para hacer el conteo de los votos hasta el Consejo General en sucesión mencionó que había 800 casillas con irregularidades con boletas no dobladas con la misma caligrafía, entonces si hubo muchas cosas que se prestaron para efectivamente confirmar que hubo fraude electoral en esta elección”, destacó también René Bolio.

Aunado a ello, los expertos en materia electoral lanzaron la advertencia de que se está preparando una impugnación de los comicios, además de que abrirán procesos ante instancias internacionales para exhibir la farsa que ocurrió en México.