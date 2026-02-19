¡Dedazo de Morena en el Senado! Imponen presea Elvia Carrillo Puerto sin votos, acusa PRI

Senadoras del PRI denunciaron “otro cochinero” por parte de legisladores de Morena en el proceso para elegir a la ganadora del Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, que otorga el Senado de la República a mujeres destacadas en la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género.

Acusan dedazo de Morena en premio Elvia Carrillo

De acuerdo con las legisladoras priistas, existía un acuerdo para que las tres finalistas fueran sometidas a votación del Pleno, tal como lo establece el reglamento interno. Sin embargo, al no contar Morena con los votos suficientes para imponer a su candidata, las comisiones decidieron declarar ganadora a una sola aspirante y enviar un nuevo dictamen al Pleno únicamente para su ratificación, dejando fuera la votación de la terna completa.

La senadora del PRI, Mely Romero, cuestionó el procedimiento y sostuvo que el problema no es el perfil de la persona seleccionada, sino la forma en que se condujo el proceso.

“El tema es el procedimiento, estamos en contra del procedimiento. Entonces Morena emite este nuevo dictamen ya con un solo nombre para mandarlo al Pleno y que el Pleno entonces lo ratifique, pero insisto, eso no es lo que dice el reglamento”, expresó.

Romero afirmó que lo ocurrido representa “una muestra más de trampas y atropellos”, además de un acto que, dijo, mancha un reconocimiento que debería estar por encima de intereses partidistas. “Es un tema muy noble y no puede ser que se haya manchado algo tan noble queriendo imponer una vez más una manera de actuar en el Senado”, subrayó.

¿Qué es el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto?

El Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto consiste en un busto de bronce que el Senado entrega en el marco del Día Internacional de la Mujer, cada mes de marzo, a mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política y económica en favor de los derechos humanos y la igualdad de género.

Para su otorgamiento se conforma una terna integrada por: una propuesta de organismos públicos dedicados a la defensa de los derechos de las mujeres; otra propuesta por la Cámara de Diputados, previa convocatoria del Senado; y una tercera presentada por organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

Dicha terna debe entregarse a la Comisión para la Igualdad de Género entre la segunda semana de julio y la primera de noviembre de cada año. El dictamen elaborado por la Comisión debe ser avalado por el Pleno, que es la instancia final de decisión.

La controversia ahora coloca bajo la lupa el respeto a ese procedimiento y abre un nuevo frente de confrontación entre PRI y Morena en el Senado, justo en un tema que, por su naturaleza, debería concitar consensos y no disputas reglamentarias.