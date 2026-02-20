Solo con 6 iniciativas: Diputado de Morena pide licencia para participar en reality show

El diputado federal Sergio Mayer Bretón, integrante del grupo parlamentario de Morena, solicitó licencia por tiempo indefinido a su cargo en la Cámara de Diputados para participar en un reality show bastante famoso, producido por una empresa estadounidense.

La solicitud fue presentada el pasado 11 de febrero y aprobada por el pleno en la sesión del 17 de febrero, sin que el legislador detallara los motivos de su separación del cargo, hasta que el martes en la noche se confirmó su participación en el programa.

Sergio Mayer se ausenta de su curul por motivos personales

De acuerdo con la solicitud enviada a la Mesa Directiva, la licencia surte efectos a partir del 17 de febrero y será por tiempo indefinido, debido a su participación en un reality show, en el que los habitantes famosos permanecen encerrados durante cuatro meses en una casa.

Aunque en un inicio se desconocía la licencia solicitada por Mayer, el programa confirmó posteriormente, a través de redes sociales, su participación como habitante de la nueva temporada.

La decisión generó polémica luego de darse a conocer que el diputado federal de Morena ha presentado seis iniciativas de su autoría, sin que hasta el momento alguna haya sido aprobada.

Un trabajito así... Sergio Mayer abandona su curul por un reality show



El #diputado de #Morena, @SergioMayerb, pidió licencia indefinida para entrar a un programa de televisión. ¿Y las leyes? Bien, gracias.





Diputados hablan sobre la licencia solicitada de Sergio Mayer

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se refirió al tema al señalar que la labor legislativa implica una gran responsabilidad y debe tomarse con seriedad.

Monreal indicó que, rumbo a la renovación total de la Cámara prevista para 2027, su partido deberá revisar con mayor cuidado los perfiles de quienes aspiran a cargos de elección popular.

Por su parte, la panista y presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, recordó que el trámite de licencia fue aprobado conforme a la ley y subrayó que, aun con licencia, un diputado no deja de ser legislador.

En entrevista con medios de comunicación, señaló que las decisiones personales deben tomarse con responsabilidad, ética y honorabilidad, al recordar que los legisladores son servidores públicos financiados con recursos de los contribuyentes.

Sobre la licencia del Dip. Sergio Mayer: un diputado, aún con licencia, sigue siendo legislador. Los servidores públicos debemos prestigiar la política y actuar con ética en cada decisión. En la reforma electoral, PT y Verde tienen una responsabilidad histórica y democrática.





Trayectoria política de Sergio Mayer

Sergio Mayer inició su carrera política en 2016 y fue electo diputado federal por primera vez en 2018. Posteriormente, entró como plurinominal para la actual legislatura.

Durante el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y la fecha de su licencia, el legislador presentó un número limitado de iniciativas de su autoría, las cuales se encuentran en distintos estatus legislativos.