¿Mala calidad? Así opera el Hoy No Circula este viernes 20 de febrero en la CDMX y Edomex

Este viernes 20 de febrero de 2026, el programa Hoy No Circula se aplica de manera habitual en la Ciudad de México (CDMX) y los municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

La medida ambiental establece restricciones específicas para ciertos vehículos según el color del engomado, terminación de placa y holograma, por lo que es importante verificar si tu auto puede circular y así evitar sanciones.

Los viernes, el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México restringe la circulación de 5:00 a 22:00 horas para los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y holograma 1 y 2.

En contraste, están exentos los vehículos con:



Holograma “0” y “00”

Engomado verde, amarillo, rojo y rosa

Autos eléctricos

Motocicletas

Transporte público

Taxis

Unidades de emergencia

Vehículos destinados a servicios médicos y de seguridad

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

Esto significa que aplican únicamente las restricciones habituales según holograma y terminación de placa, en el horario regular de 5:00 a 22:00 horas.

En caso de no cumplir con el programa, podrás afectar a tu bolsillo con multas que oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de un posible envío del vehículo al corralón, lo que incrementa el costo total de la multa.

A esta sanción también se añade el pago por el servicio de grúa y las tarifas por cada día que el automóvil permanezca en el corralón, por lo que el monto total puede superar fácilmente los 5 mil pesos por día.

¿Por qué se activa la contingencia ambiental? Cuando los niveles de contaminación superan los parámetros considerados seguros para la población, las autoridades determinan aplicar medidas extraordinarias para reducir emisiones, principalmente las generadas por el parque vehicular.

¿En qué municipios aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en municipios conurbados del Estado de México (Edomex) como:

