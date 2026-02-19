¿Cuándo se inaugura el Tren Suburbano al AIFA 2026? Esta es la fecha oficial y sus estaciones

Si alguna vez has sufrido por el tráfico de la autopista México-Pachuca tratando de llegar a tiempo a tu vuelo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, o simplemente el costo del traslado te ha hecho dudar, esta noticia cambiará tus planes. Tras meses de incertidumbre y diversas fases de pruebas operativas, el Gobierno Federal por fin rompió el silencio sobre el proyecto de movilidad más esperado por los capitalinos y mexiquenses: el ramal Buenavista-AIFA.

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia mañanera, reveló el momento exacto en el que esta obra abrirá sus puertas al público, prometiendo conectar el centro de la Ciudad de México con la terminal aérea en tiempo récord.

¿Cuándo se inaugura el Tren Suburbano al AIFA 2026?

Preparen las maletas, porque la respuesta es sí. De acuerdo con el anuncio oficial de la mandataria, el Tren Suburbano que llegará directamente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estará operando al 100% antes de las vacaciones de Semana Santa de este 2026, que comienzan del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril.

Esto significaría que miles de viajeros podrán estrenar este sistema de transporte masivo justo a tiempo para la primera gran temporada vacacional del año, evitando los congestionamientos viales y asegurando su llegada a la zona de abordaje.

Ruta oficial, tiempo de traslado y estaciones confirmadas del Tren Suburbano al AIFA

Para que planees tu viaje sin sorpresas, aquí te dejamos información oficial sobre la ruta, el tiempo de traslado y estaciones:



El trayecto completo desde la estación Buenavista , en el corazón de la CDMX, hasta el interior del AIFA tomará exactamente 43 minutos .

, en el corazón de la CDMX, hasta el interior del tomará exactamente . La obra consta de un nuevo ramal de 23.7 kilómetros que se desprende de la vía actual en Lechería. Contará con seis estaciones nuevas. El recorrido oficial será:

Buenavista (Inicio) Fortuna Tlalnepantla San Rafael Lechería (Punto de desvío al nuevo ramal) Cueyamil Los Agaves Teyahualco Prados Sur Nextlalpan Jaltocan AIFA (Terminal)



El recorrido se realizará a una velocidad comercial promedio de 65 km/h (alcanzando hasta 130 km/h en tramos despejados). Las salidas estarán programadas con intervalos ágiles de 15 minutos y cada tren podrá transportar a 719 pasajeros.

Además, en la terminal Buenavista tendrás conexión directa con la Línea B del Metro CDMX y las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús, facilitando el acceso desde casi cualquier punto de la capital.