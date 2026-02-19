Cédula profesional pierde validez como identificación oficial: estos serán los únicos documentos aceptados

Si pensabas usar tu cédula profesional para trámites oficiales, ten cuidado, porque a partir de febrero de 2026, este documento dejó de ser reconocido como identificación oficial, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de febrero.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Profesiones (DGP), confirmó que la cédula, física o electrónica, sigue siendo válida para ejercer tu carrera, pero ya no puede usarse como identificación oficial, ya que la CURP es ahora el documento de identidad universal.

¿Por qué la cédula profesional ya no es identificación oficial?

La decisión se basa en la consolidación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como la fuente única de identidad de todas las personas en México.

Según los artículos 91 y 91 Bis de la Ley General de Población, cuando la CURP incluye huellas dactilares y fotografía, se convierte en el documento de identificación universal y obligatorio en todo el país.

En pocas palabras, la cédula profesional sirve para ejercer tu carrera, pero no para acreditar tu identidad en trámites como solicitar créditos, servicios o cualquier otro servicio.

¿Aún no tramitas tu #cédula profesional?

¡No dejes pasar más tiempo!



Ingresa al sitio: https://t.co/NScdIOkW72 y ten a la mano tus requisitos.



— SEP México (@SEP_mx) November 26, 2025

Estos son los documentos válidos como identificación oficial

Si necesitas un documento que funcione como identificación oficial, ahora solo se aceptan los siguientes:



Credencial para votar (INE)

Pasaporte mexicano

Licencia de conducir

CURP

CURP biométrica

Pasaporte

Cartilla del Servicio Militar Nacional

Además, en algunas dependencias también se aceptan:



Credencial para jubilados y pensionados

Carta de naturalización

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento

Certificado de nacionalidad mexicana

¿Qué es la cédula profesional?

La cédula profesional es un documento emitido por la Dirección General de Profesiones (DGP) que certifica que una persona puede ejercer legalmente su carrera profesional o técnica.

Aunque ya no funcione como identificación oficial, sigue siendo indispensable para cualquier profesionista. No tiene vigencia indefinida y no requiere renovación periódica ni exámenes de actualización.

DOF

La cédula profesional (física o electrónica) NO es identificación oficial.

La CURP se reafirma como fuente única de identidad en México.

Vigente desde el 18 de febrero de 2026. — ANS Consulting (@Consulting_ANS) February 18, 2026

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que las cédulas electrónicas y físicas tienen plena validez legal, incluso sin fotografía o firma. Por ende, ninguna institución puede rechazarlas para acreditar tu profesión.