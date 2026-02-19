Exhiben a morenista Francisco Vázquez en el Super Bowl y a funcionarios de Educación en el Nemesio Diez

El discurso de la austeridad y la "pobreza franciscana" parece haber quedado guardado en el cajón para la cúpula política del Estado de México. Mientras a nivel nacional la exigencia del movimiento es predicar con el ejemplo, una serie de imágenes recientes ha destapado que, para algunos políticos, el tiempo libre se disfruta con privilegios que están muy lejos del alcance de un ciudadano promedio.

Líder de diputados morenistas en Edomex es visto en el Super Bowl

El primer caso involucra directamente al líder de la bancada oficialista en la entidad. Francisco Vázquez fue captado fuera del país asistiendo a la final de la NFL, uno de los eventos deportivos con los boletos y costos de traslado más caros a nivel mundial.

El viaje familiar del legislador a San Francisco ha generado críticas por contrastar directamente con las políticas de contención del gasto y austeridad que exige su propio partido a los representantes populares.

Morenistas de Edomex vistos en un palco en el Nemesio Diez

A la par del viaje internacional del diputado, la polémica también alcanzó al gabinete estatal. En Toluca, un grupo de servidores públicos fue fotografiado disfrutando de un partido desde la exclusividad de un palco VIP en el Estadio Nemesio Diez.

📌 Funcionarios de Educación en el Edomex captados en palco VIP



Tres altos mandos de la Secretaría de Educación mexiquense fueron exhibidos en un palco exclusivo del Estadio Nemesio Diez. Entre los asistentes se identificó a Carlos Gilberto Chávez, secretario particular del… pic.twitter.com/68RvJlfTXC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 19, 2026

Los funcionarios captados en esta zona de privilegio pertenecen a la Secretaría de Educación del Estado de México. Se trata de:



Carlos Gilberto Chávez , secretario particular del titular de Educación, Miguel Ángel Hernández.

, secretario particular del titular de Educación, Miguel Ángel Hernández. Ricardo López , subsecretario de Administración de la dependencia.

, subsecretario de Administración de la dependencia. Israel Sánchez, director de Administración.

El contexto de ambas apariciones ha generado una exigencia de transparencia sobre el financiamiento de estos accesos y viajes, dado el nivel de los cargos públicos que ostentan los involucrados. Y también críticas sobre los viajes y la falta de responsabilidad en el trabajo del Congreso mexiquense y otras dependencias del estado.