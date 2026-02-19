Casi 6 mil patrones se dieron de baja en un mes; Concanaco alerta impacto por reformas laborales

En el primer mes del año, 5 mil 842 patrones se dieron de baja ante el IMSS , de acuerdo con cifras señaladas por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco). El organismo advierte que el dato refleja presiones crecientes sobre pequeños y medianos negocios.

El promedio equivale a 188 patrones que desaparecieron cada día, según el sector empresarial, que vincula estas bajas con el impacto de recientes reformas laborales aprobadas en el Congreso por Morena.

Concanaco cuestiona reducción de jornada y costos adicionales

Octavio de la Torre, presidente de Concanaco, explicó que los c ambios legislativos se suman a otras obligaciones que enfrentan los empleadores .

"Suma la reducción de jornada laboral, suma el incremento al salario mínimo, suma la Ley Silla, que no es una silla, sino son pausas dentro de la jornada laboral, más impuestos y contribuciones que se tienen que cubrir", explicó.

El dirigente empresarial señaló que el costo de mantener una plaza de trabajo se ha elevado, en algunos casos, hasta en 20 por ciento . Según sus estimaciones, esto representa alrededor de 65 mil pesos adicionales al año por trabajador.

Negocios empiezan a quebrar ante reducción laboral...



"La cruda va a ser para todos"

Durante su mensaje, De la Torre también se refirió al debate político Morenista en torno a la reducción de la jornada laboral.

"Los legisladores hoy están en la borrachera de la reducción de la jornada laboral y aplaudiéndole a todos, qué bueno, pero les invitamos a que también agarren una borrachera y vean cómo nos ayudan a los negocios familiares para poder cubrir eso, porque si no la cruda va a ser pa’ todos incluyéndolos", añadió.

La organización sostiene que muchas plazas están en riesgo y que otras podrían no generarse ante el encarecimiento de la operación formal.

Llamado a revisar el impacto económico

Concanaco pidió diálogo para analizar los efectos acumulados de las reformas laborales en la economía real, particularmente en negocios familiares y comercios locales.

El organismo subrayó que el sector busca condiciones que permitan mantener el empleo formal y evitar más cierres en los próximos meses.