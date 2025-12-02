Marchas en CDMX: Manifestaciones hoy martes 2 de diciembre | Se libera San Antonio Abad
Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, martes 2 de diciembre de 2025, en CDMX. Entérate de horarios, rutas y afectaciones.
¡Que no te sorprendan! Estas son las concentraciones y marchas que se tienen previstas para el día de hoy martes 2 de diciembre de 2025. Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy martes 2 de diciembre de 2025.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino este martes 2 de diciembre de 2025. ¡Toma tus precauciones!
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este martes 02 de diciembre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 2, 2025
EN VIVO
Manifestantes en Ejército Nacional Mexicano
¿Qué pasa en Ejército Nacional? El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre la presencia de manifestantes en Avenida Ejército Nacional Mexicano, con dirección al Poniente y justo a la altura de Lago Xochimilco, en alcaldía Miguel Hidalgo.
#PrecauciónVial | Por presencia de manifestantes en Av. Ejército Nacional Mexicano al Poniente a la altura de Lago Xochimilco, alcaldía Miguel Hidalgo. Hasta el momento sin afectar vialidad. pic.twitter.com/bTO14Pxirp— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 2, 2025
Se reestablece corculación en San Antonio Abad
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que se restablece la circulación tras el bloqueo de manifestantes en San Antonio Abad.
Se restablece la circulación en San Antonio Abad al Norte a la altura del metro Chabacano, alcaldía Cuauhtémoc, luego de la presencia de manifestantes. pic.twitter.com/cOcb7R0nE4— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 2, 2025
Bloqueo en San Antonio Abad
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre un bloqueo en San Antonio Abad.
#PrecauciónVial | Considera bloqueo en San Antonio Abad al Norte a la altura del metro Chabacano, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Isabel la Católica, Eje Central y Calzada de la Viga. pic.twitter.com/qh0SSF6lsi— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 2, 2025
¡Toma nota! Marcha a las 8:30 en Glorieta de la Joven de Amajac
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que se espera una marcha que dará inicio en la Glorieta de la Joven de Amajac, alrededor de las 8:30, con destino a la Avenida Niños Héroes en la Col. Doctores
#PrecauciónVial | Se espera marcha a las 08:30 horas que dará inicio en la Glorieta de la Joven de Amajac con destino a la Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 2, 2025
¡Alerta Vial! Fuerte choque en Ejército Nacional
Nuestro compañero Antonio Huitizl nos informa sobra un fuerte choque registrado en el cruce de la Avenida Ejército Nacional y calle Galileo, en la colonia Granada, de la alcaldía Miguel Hidalgo.
#AlertaVialFIA | Minutos antes de las 6 de la mañana de este martes, se registró un fuerte #choque de vehículos en el cruce de la Avenida Ejército Nacional y la calle Galileo, en la colonia Granada, alcaldía #MiguelHidalgo.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 2, 2025
Dos personas resultaron lesionadas, pero solo…
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 2 de diciembre de 2025
Conforme a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy martes 2 de diciembre de 2025, se tienen previstas 1 marcha, 3 concentraciones y 10 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
#PrecauciónVial | Durante el día se espera concentración de manifestantes en inmediaciones del Zócalo Capitalino.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 2, 2025