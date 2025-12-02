Logo InklusionSitio accesible
Marchas en CDMX: Manifestaciones hoy martes 2 de diciembre | Se libera San Antonio Abad

Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, martes 2 de diciembre de 2025, en CDMX. Entérate de horarios, rutas y afectaciones.

Escrito por: Arturo Engels
Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones hoy martes 2 de diciembre de 2025
Lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, martes 2 de diciembre de 2025|“OVIAL_SSCCDMX”

¡Que no te sorprendan! Estas son las concentraciones y marchas que se tienen previstas para el día de hoy martes 2 de diciembre de 2025. Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy martes 2 de diciembre de 2025.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino este martes 2 de diciembre de 2025. ¡Toma tus precauciones!

EN VIVO

Manifestantes en Ejército Nacional Mexicano

¿Qué pasa en Ejército Nacional? El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre la presencia de manifestantes en Avenida Ejército Nacional Mexicano, con dirección al Poniente y justo a la altura de Lago Xochimilco, en alcaldía Miguel Hidalgo.

Se reestablece corculación en San Antonio Abad

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que se restablece la circulación tras el bloqueo de manifestantes en San Antonio Abad.

Bloqueo en San Antonio Abad

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre un bloqueo en San Antonio Abad.

¡Toma nota! Marcha a las 8:30 en Glorieta de la Joven de Amajac

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que se espera una marcha que dará inicio en la Glorieta de la Joven de Amajac, alrededor de las 8:30, con destino a la Avenida Niños Héroes en la Col. Doctores

¡Alerta Vial! Fuerte choque en Ejército Nacional

Nuestro compañero Antonio Huitizl nos informa sobra un fuerte choque registrado en el cruce de la Avenida Ejército Nacional y calle Galileo, en la colonia Granada, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Manifestaciones y movilizaciones de hoy 2 de diciembre de 2025

Conforme a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy martes 2 de diciembre de 2025, se tienen previstas 1 marcha, 3 concentraciones y 10 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.

