¡Qué no se te haga tarde! Calles cerradas y afectaciones viales por marchas en CDMX HOY 4 de marzo 2026; rutas alternas

Algunas calles de la CDMX serán afectadas por las marchas, manifestaciones y bloqueos que habrá este miércoles en la capital del país; alternativas viales.

Escrito por: Fernanda Benítez,Oscar Morales

¡Toma precauciones! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este miércoles 4 de marzo 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 4 de marzo 2026: Calles cerradas y afectaciones viales; alternativas viales.

Bloqueos en calles de Centro Histórico; zonas afectadas

Manifestantes bloquean República de Brasil y República de Venezuela, en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Alternativas viales: República de Chile.

Trabajadores de la salud protestan afuera de oficinas IMSS-Bienestar en CDMX

Inicia la manifestación del personal de salud afuera de las oficinas del IMSS-Bienestar, ubicadas en la colonia Guadalupe Inn. Exigen el pago de sueldos.

Se reportan afectaciones viales en la zona. Alternativas viales: Barranca del Muerto y Ernesto Elorduy.

Manifestantes en calles de la Álvaro Obregón; calles afectadas

Un grupo de personas protestan en calles de la Gustavo E. Campa a la altura de Macedonio Alcalá, en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Cuauhtémoc.

Estas son las alternativas viales: Barranca del Muerto y Ernesto Elorduy.

Implementan modo reversible en Circuito Interiors; zonas afectadas

De las 6:30 a las 9:00 horas se implementará el modo reversible en Circuito Interior, desde La Raza a Leibnitz, con el objetivo de mejorar la movilidad.

¿Qué autos NO circulan hoy 4 de marzo 2026?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este miércoles 4 de marzo 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Con engomado rojo
  • Terminación de placas 3 y 4
  • Con hologramas 1 y 2
