¡Qué no se te haga tarde! Calles cerradas y afectaciones viales por marchas en CDMX HOY 4 de marzo 2026; rutas alternas
Marchas en CDMX HOY 4 de marzo 2026: Calles cerradas y afectaciones viales; alternativas viales.
Bloqueos en calles de Centro Histórico; zonas afectadas
Manifestantes bloquean República de Brasil y República de Venezuela, en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Alternativas viales: República de Chile.
08:40 #PrecauciónVial | Bloqueo en República de Brasil y República de Venezuela, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial República de Chile. pic.twitter.com/ulLeRUJMwD— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 4, 2026
Trabajadores de la salud protestan afuera de oficinas IMSS-Bienestar en CDMX
Inicia la manifestación del personal de salud afuera de las oficinas del IMSS-Bienestar, ubicadas en la colonia Guadalupe Inn. Exigen el pago de sueldos.
Se reportan afectaciones viales en la zona. Alternativas viales: Barranca del Muerto y Ernesto Elorduy.
Manifestantes en calles de la Álvaro Obregón; calles afectadas
Un grupo de personas protestan en calles de la Gustavo E. Campa a la altura de Macedonio Alcalá, en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Cuauhtémoc.
Estas son las alternativas viales: Barranca del Muerto y Ernesto Elorduy.
07:11 #PrecauciónVial | Presencia de manifestantes en Gustavo E. Campa a la altura de Macedonio Alcalá, col. Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, se prevé realicen marcha. #AlternativaVial Barranca del Muerto y Ernesto Elorduy. pic.twitter.com/EDafxj2D2N— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 4, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interiors; zonas afectadas
De las 6:30 a las 9:00 horas se implementará el modo reversible en Circuito Interior, desde La Raza a Leibnitz, con el objetivo de mejorar la movilidad.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/TVVkxNj0qo— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 4, 2026
¿Qué autos NO circulan hoy 4 de marzo 2026?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este miércoles 4 de marzo 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Con engomado rojo
- Terminación de placas 3 y 4
- Con hologramas 1 y 2