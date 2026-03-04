¡Se quedan sin clases! CNTE anuncia paro nacional de 72 horas y marchas en CDMX; fechas y estados afectados

Maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmaron un paro nacional de 72 horas en la Ciudad de México y otros estados del país para el mes de marzo 2026, pero ¿en qué fecha será?

Además del paro de 3 días, los maestros del CNTE realizará una mega marcha en la capital del país para exigir el cumplimiento de los acuerdos hechos con las autoridades.

¿Cuándo será el paro de 72 horas de la CNTE en México?

¡Atención, mexicanos! El mega paro de maestros del CNTE serán los próximos 18, 19 y 20 de marzo 2026 , con acción central en la Ciudad de México (CDMX) y otros estados de la República.

El paro de maestros comenzará el 18 de marzo a las 9:00 horas con una conferencia de prensa, posteriormente se hará una marcha desde el Ángel de la Independencia al Zócalo CDMX, donde habrá un mitin.

"Todas las representaciones de la CNTE estén presentes en las actividades centrales en la CDMX, en el marco del paro de 72 horas", se aclaró en una minuta, publicada en redes sociales.

Estados afectados por paro nacional de la CNTE en marzo 2026

El paro de 72 horas de maestros de la CNTE afectará las siguientes regiones de la República Mexicana:



Ciudad de México

Oaxaca

Guerrero

Chiapas

Michoacán

Marchas de la CNTE en CDMX: Rutas y vialidades cerradas por manifestantes

Por su parte, la marcha de maestros en CDMX del 18 de marzo 2026 afectará las siguientes zonas: Paseo de la Reforma, Av. Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la 5 de Mayo.

Se recomienda a las y los ciudadanos tomar precauciones debido a las afectaciones viales que habrá por la marcha de maestros del CNTE para la tercera semana de marzo.

¿Qué exigen las y los maestros de la CNTE?

Maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigen mejores jubilaciones, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como el regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Además piden mejorar la seguridad para la comunidad escolar.