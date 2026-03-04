El narcotraficante “El Güero” Palma reclama sufrir tortura, incomunicación y maltrato

Héctor Luis “El Güero” Palma, fundador del Cártel de Sinaloa, interpuso una demanda de amparo contra tortura, incomunicación, maltrato psicológico o estrés dentro del penal de máxima seguridad de “El Altiplano”.

La demanda ya fue admitida por el Juzgado Primero Penal del Estado de México, que le concedió una suspensión de plano para que, en caso de ser así, se detengan la incomunicación y la tortura.

Así fue detenido "El Güero" Palma tras aterrizaje de emergencia

En 1995, Héctor Palma Salazar planeaba hacer un viaje desde Ciudad Obregón a Guadalajara, pero la aeronave en la que iba, un avión ejecutivo Leaijet 36, aterrizó de emergencia en la zona montañosa de Nayarit.

"El Güero" Palma se refugió en una casa de seguridad y el 22 de junio del mismo año fue capturado durante un operativo encabezado por el general Jesús Gutiérrez Rebollo. Desde entonces estuvo en prisión y en 2007 fue extraditado a Estados Unidos.

Palma Salazar salió del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, en mayo de 2021 luego de ser absuelto por un juez del delito de delincuencia organizada.

Debido a su edad, 80 años en ese entonces, "El Güero" Palma promovió un amparo antes de abandonar la prisión, a fin de que las autoridades federales garanticen su derecho a la salud y reciba atención médica.

¿Quién es Héctor “El Güero” Palma?

Héctor Luis Palma Salazar, "El Güero" Palma, nació el 29 de abril de 1960 en Mocorito, Sinaloa. Es considerado un narcotraficante mexicano, líder del cártel de Sinaloa junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Comenzó su vida delictiva como un ladrón de coches y llegó a trabajar como sicario. Palma reclutó más gente y junto con Joaquín Guzmán Loera y Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El jefe de jefes”, fueron los líderes del cártel.

"El Güero" Palma es considerado uno de los narcotraficantes más violentos de los años 80 y 90. Estuvo preso en Estados Unidos y, al cumplir su pena en aquel país, fue recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez.