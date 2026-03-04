VIDEO: Así robaron los faros de un auto de gama alta en CDMX; tras cateo, hallan su centro de acopio

La impunidad de una banda dedicada al robo de autopartes de alta gama llegó a su fin tras la difusión de un video que delató su modus operandi. En las imágenes se observa cómo sujetos a bordo de dos motocicletas interceptan vehículos de lujo, como un Mercedes-Benz, para desprender los faros en cuestión de segundos y huir entre las calles de la Ciudad de México (CDMX).

Este rastro digital permitió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ubicar una bodega estratégica en la calle Yunque, colonia Aarón Sáenz, alcaldía Venustiano Carranza. El inmueble no solo funcionaba como almacén de piezas robadas, sino también como un punto de embalaje y distribución de sustancias ilícitas para diversos grupos generadores de violencia.

Resultado de labores de investigación para la desarticulación de grupos delictivos generadores de violencia y el robo de autopartes, efectivos de la #SSC en coordinación con agentes de @FiscaliaCDMX, con apoyo de personal de @SEMAR_mx

Operativo en la colonia Aarón Sáenz; descubren bodega de autopartes

El despliegue operativo se realizó de forma quirúrgica, contando con el apoyo perimetral de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Al ingresar al sitio, las autoridades confirmaron las sospechas de los trabajos de inteligencia:



El inmueble servía presuntamente para el almacenamiento y embalaje de los narcóticos antes de su venta. Resguardo policial: La propiedad quedó sellada y bajo vigilancia oficial para continuar con las diligencias relacionadas al robo de autopartes.

Un hombre fue detenido durante un cateo en Venustiano Carranza, tras una investigación por el robo de autopartes a un vehículo de alta gama.



El caso se dio a conocer luego de que las imágenes del ilícito circularan en redes sociales.

Robo de faros, espejos y piezas en CDMX:

La intervención en la alcaldía Venustiano Carranza corta una cadena de suministros para el mercado negro de refacciones de lujo en la zona centro.

Con la detención del sospechoso y el aseguramiento de la droga, la Fiscalía de la CDMX busca establecer la conexión directa entre este centro de acopio y los robos captados en video, donde los delincuentes aprovechan la agilidad de las motocicletas para evadir la vigilancia.

Las autoridades enfatizaron que el detenido será tratado bajo el principio de presunción de inocencia mientras se desarrolla el procedimiento legal.