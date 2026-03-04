¡Alerta en Azcapotzalco! Alumno ingresa armado y con cartuchos a secundaria

Un alumno de la Secundaria Técnica No. 15 en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX), fue descubierto con un arma de fuego y cartuchos útiles dentro del plantel.

Por estos hechos, el joven y los padres fueron trasladados ante las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones ante esta situación que puso en alerta a los estudiantes y el resto de la comunidad del plantel.

Desalojan secundaria en Azcapotzalco por alumno armado

Las autoridades del plantel tuvieron que desalojar la secundaria ubicada en Calzada Azcapotzalco-La Villa 259, colonia Santo Tomás. Al lugar arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La decisión se tomó a consecuencia de que fue detectado al interior un alumno en posesión de un arma de fuego y cuatro cartuchos útiles.

Alumno de CETis 54 en CDMX ingresó armado

La semana pasada, dentro del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) N.° 54 "Guadalupe Victoria" en la alcaldía Gustavo A. Madero, otro estudiante fue descubierto con un arma en la escuela de nivel media superior.

El 25 de febrero de 2026, policías de la SSC acudieron a la escuela ubicada en las avenidas 608 y 412, en la colonia Sexta Sección de San Juan de Aragón, donde se entrevistaron con la directora, quien refirió que a un alumno de 16 años de edad, al parecer, ingresó al plantel con una pistola.

Ante ello, los policías le efectuaron una revisión preventiva en la que le aseguraron el arma de fuego corta, con un cargador con cinco cartuchos útiles, por lo que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de CDMX, quien determinaría su situación legal.

La lucha de Jeremy en Tláhuac: Perdió el bazo y tiene los pulmones perforados

Alumnas denuncian a compañero por amenazas en universidad de CDMX

El año pasado se dio a conocer que en una universidad privada de la alcaldía Cuauhtémoc, alumnas denunciaron a un estudiante de 21 años, identificado como Andrés, de amenazas de muerte y de entrar a las instalaciones portando un arma.

Varias alumnas difundieron capturas de pantalla que, aseguran, muestran mensajes de amenazas explícitas:

“Me llegaron unos screenshots de Andrés hablando de mí y de otras niñas de cómo nos quieren matar y descuartizar, etcétera”, declaró Karime, una joven que era su compañera y quien explicó que el implicado padece depresión.

El 10 de octubre le pidió que se alejara y avisó que presentaría denuncia: “Le escribí antes en la mañana, diciéndole que no quería que se me acercara y que si lo hacía, iba a levantar una denuncia ante el Ministerio Público”. Ante esta situación, Andrés optó por portar un arma al interior del plantel educativo.

La institución señaló en un comunicado que activó un protocolo de seguridad y que el alumno fue dado de baja y reforzaron las medidas de seguridad; sin embargo, alumnos y padres dicen sentir que la medida no disipa la inquietud.