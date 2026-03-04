¿Qué está pasando en el Metro de CDMX hoy? Reporte de retrasos, cierres y avance de trenes
Líneas del Metro de la CDMX presentan alta afluencia debido a la hora. Te decimos el avance de este transporte público EN VIVO.
¡No te atrases! Te decimos qué estaciones están cerradas, retrasos y el avance de trenes en el Metro de la CDMX para ete lunes 2 de marzo de 2026.
En Azteca Noticias te mantenemos informado EN VIVO con todos los detalles de este transporte público.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 4 de marzo 2026? Retrasos y avance de trenes
Línea B a máxima capacidad: Agilizan salida de trenes desde terminales
La Línea B (Ciudad Azteca - Buenavista) registra una mañana intensa. Ante la afluencia alta de pasajeros, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha activado un protocolo de agilización de salida de trenes desde las terminales para intentar reducir la saturación en estaciones intermedias.
Aunque el avance de los convoyes se reporta constante, la enorme cantidad de usuarios en andenes como Ecatepec, Oceanía y San Lázaro está provocando que el abordaje sea lento.
Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea B, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas y deja que los pasajeros desciendan antes de abordar. Usa las palancas sólo en caso de emergencia y con responsabilidad.— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 4, 2026
Operativo de dosificación: Activan filtros de acceso en 8 líneas del Metro
Ante la alta demanda de pasajeros registrada esta mañana, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha iniciado maniobras de dosificación de usuarios en las estaciones y terminales con mayor afluencia. Esta medida busca evitar la saturación de los andenes y garantizar la seguridad en el abordaje.
Líneas con acceso controlado:El personal del sistema se encuentra regulando el ingreso en las siguientes rutas:
- Líneas troncales: 1, 2, 3, 7, 8 y 9.
- Líneas de conexión: 12, A y B.
El operativo consiste en retener momentáneamente el flujo de personas en las zonas de torniquetes o pasillos de transbordo, permitiendo el paso conforme los trenes desalojan las estaciones. Esto puede generar filas al exterior de las estaciones o tiempos de espera prolongados antes de llegar al andén.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 4, 2026
Comienza la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.
Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de… pic.twitter.com/iZmt9osmtn
¿Qué pasa en la Línea 2 del Metro de la CDMX?
Usuarios del Metro de la CDMX han comenzado a reportar serios inconvenientes en la Línea 2 (Tasqueña - Cuatro Caminos) durante la mañana de este miércoles 4 de marzo.
Las principales quejas señalan un tiempo de espera excesivo y la falta de unidades con dirección hacia la terminal de Cuatro Caminos.
@MetroCDMX No hay trenes con dirección a cuatro caminos en línea 2, favor de informar— SolyLuna (@lety2381) March 4, 2026