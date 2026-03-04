¿Qué está pasando en el Metro de CDMX hoy? Reporte de retrasos, cierres y avance de trenes

Ante la alta demanda de pasajeros registrada esta mañana, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha iniciado maniobras de dosificación de usuarios en las estaciones y terminales con mayor afluencia. Esta medida busca evitar la saturación de los andenes y garantizar la seguridad en el abordaje.

Líneas con acceso controlado:El personal del sistema se encuentra regulando el ingreso en las siguientes rutas:



Líneas troncales: 1, 2, 3, 7, 8 y 9.

1, 2, 3, 7, 8 y 9. Líneas de conexión: 12, A y B.

El operativo consiste en retener momentáneamente el flujo de personas en las zonas de torniquetes o pasillos de transbordo, permitiendo el paso conforme los trenes desalojan las estaciones. Esto puede generar filas al exterior de las estaciones o tiempos de espera prolongados antes de llegar al andén.