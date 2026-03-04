Rumbo al Mundial 2026: Aviones radar de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevuelan Yucatán

Con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ha comenzado a ensayar sus estrategias de seguridad en el sureste mexicano. La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) inició formalmente una serie de ejercicios de vigilancia en el espacio aéreo de Yucatán, acciones enmarcadas en la aplicación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.

Estas maniobras tienen como fin reforzar la soberanía y garantizar la seguridad aérea en vísperas del evento deportivo, permitiendo a las tripulaciones practicar la detección y respuesta ante posibles anomalías en el radar.

A través de sus canales oficiales, la FAM informó que se "llevará a cabo ejercicios de vigilancia aérea como parte de la aplicación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano en Mérida" rumbo al evento mundialista que iniciará en México y continuará en Estados Unidos y Canadá.

Aviones del Ejército rumbo al Mundial 2026: Tecnología de Alerta Temprana

Para estas misiones de entrenamiento, la Fuerza Aérea ha desplegado aeronaves de alta especialización, entre las que destaca el Embraer EMB-145 AEW&C (Airborne Early Warning and Control). Esta plataforma es fácilmente reconocible por el radar de viga montado sobre su fuselaje, el cual actúa como un centro de mando y control en pleno vuelo.

Durante los ejercicios en la pista de Mérida, este avión radar permite ensayar la detección de naves que intentan volar a baja altura para evitar los radares en tierra.

La capacidad de este equipo para coordinar de forma simultánea a los cazas interceptores es una de las habilidades críticas que podrían utilizarse previo al flujo masivo de vuelos internacionales por el Mundial 2026.

El marco legal: ¿Qué dice la Ley de Protección del Espacio Aéreo?

Estas prácticas se rigen por la legislación vigente desde 2023, la cual establece procedimientos claros para actuar ante lo que se denomina "vuelo clandestino" o "no autorizado". Según el marco normativo, el Sistema de Vigilancia y Protección debe estar preparado para las siguientes acciones:



Identificación: Proceso para determinar la identidad de una aeronave mediante medios visuales o electrónicos y correlación de planes de vuelo.

Proceso para determinar la identidad de una aeronave mediante medios visuales o electrónicos y correlación de planes de vuelo. Alertamiento Aéreo: Comunicación inmediata para interceptar vuelos que no activen su código transponder o cambien de ruta sin motivo.

Comunicación inmediata para interceptar vuelos que no activen su código transponder o cambien de ruta sin motivo. Seguimiento: Contacto continuo por medio de radar durante toda la ruta de una aeronave considerada como "traza de interés".

Contacto continuo por medio de radar durante toda la ruta de una aeronave considerada como "traza de interés". Interceptación: Procedimiento para que aviones del Estado encuentren a otra aeronave con el fin de identificarla, brindarle ayuda o girar instrucciones de aterrizaje.

Áreas de operación en la Península de Yucatán

Los mapas operativos de estos ejercicios muestran una división por sectores para maximizar la cobertura en el sureste. Mientras Mérida se establece como el eje para la coordinación de despegues, otras zonas como Cozumel podrían ser puntos clave para la intercepción rápida en el mapa de navegación.

Especial atención recibe el polígono MMR-211, un triángulo de patrullaje intensivo diseñado para los ejercicios de exclusión aérea. En esta área, la FAM habría ensayado los protocolos para actuar ante aeronaves que desobedecen las instrucciones del control de tránsito aéreo.