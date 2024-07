¿Tintorería en llamas? Plancha prendida desata pánico en la Cuauhtémoc por un aparente incendio

Durante la madrugada de este viernes 12 de julio, unidades de emergencia se trasladaron rápidamente a un local comercial ubicado cerca de la colonia Renacimiento, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), donde una plancha estuvo a punto de desatar un fuerte incendio al interior de una tintorería.

Y es que en los primeros minutos de este día, vecinos empezaron a percibir humo proveniente de una tintorería que se encontraba cerrada, por lo que solicitaron el auxilio del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX para atender el presunto incendio; sin embargo, tras la llegada de los vulcanos, se percataron que las llamas no habían iniciado.

Se comunicaron con el dueño del establecimiento y lograron abrir el local, por lo que al ingresar, rompieron con el humo y se percataron que el incendio estaba iniciando por una plancha que se quedó prendida y que estaba sobre una base de madera, la cual empezó sobrecalentarse y desprender las primeras señas de fuego.

¿Dónde está la tintorería que casi se incendia por una plancha?

De manera concreta, el comercio se encuentra sobre en el cruce de Río Nazas y Río Danubio, a unas cuadras del Ángel de la Independencia. El local se encontraba con la cortina cerrada y fue necesario que el dueño del comercio abriera los candados para permitir entrar al personal.

Bomberos, paramédicos y Protección Civil llegaron para atender el supuesto incendio en la Cuauhtémoc

Al lugar llegaron personal de protección civil, paramédicos y bomberos capitalinos para atender la situación; sin embargo, lo que encontraron en el interior, fue una plancha que se quedó conectada y se sobrecalentó la base de madera donde se encontraba. Fue este el motivo oficial por el que salió humo.

Afortunadamente, no hubo llamas, solo desconectaron la herramienta de trabajo y no hubo ninguna afectación mayor y no hubo personas lesionadas, por lo que, después de comprobar que no había riesgo para los habitantes de la zona, los servicios de emergencia se retiraron.