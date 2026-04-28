De Nayarit a la FEMDO: Así movieron a “El Jardinero”, operador clave del CJNG (VIDEO)

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado a la Ciudad de México tras su detención en Nayarit, y quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El arresto se llevó a cabo el 27 de abril en la comunidad de El Mirador. Ese mismo día, bajo un operativo de seguridad federal, el detenido fue movilizado vía aérea hacia la capital del país, como parte del protocolo para casos de alto perfil vinculados con delincuencia organizada.

Difunden video de la llegada de "El Jardinero" a CDMX

De acuerdo con registros de tráfico aéreo, la aeronave que transportaba a Flores Silva fue detectada en el espacio aéreo de la Ciudad de México alrededor de las 19:00 horas. Posteriormente, se difundieron imágenes del arribo de un avión de la Secretaría de Marina al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fue recibido por autoridades federales para su traslado a instalaciones ministeriales.

#ÚltimaHora 🚨 Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, fue trasladado a la #CDMX e ingresado a la FEMDO de la #FGR.



Ahí se definirá su situación jurídica tras su captura en #Nayarit.



Considerado pieza clave del #CJNG, enfrenta acusaciones de homicidio y narcotráfico,… pic.twitter.com/jdAgdKpSAd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

¿Quién es "El Jardinero" y su relevancia con el CJNG?

Flores Silva, también conocido como “El Bravo 2” o “Audi”, ha sido señalado por autoridades como un operador relevante dentro de la estructura del CJNG y persona cercana a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Reportes de inteligencia lo vinculan con la supervisión de laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas en el occidente del país, así como con la coordinación de rutas de tráfico de cocaína desde Centroamérica hacia Estados Unidos.

Su permanencia durante años fuera del alcance de las autoridades lo posicionó como un objetivo prioritario tanto para instancias nacionales como internacionales. La Administración para el Control de Drogas (DEA) ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura.