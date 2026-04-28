Cae “El Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero” del CJNG

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó la detención de César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el reporte oficial, la captura se realizó este día en el municipio de Zapopan, como resultado de un operativo conjunto encabezado por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional.

El día de hoy en Zapopan, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional @Defensamx1 detuvieron a César Alejandro N, alias “El Güero Conta”, identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del CJNG.… pic.twitter.com/ZHUC4ob22s — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 28, 2026

¿Qué acusaciones enfrenta El Güero Conta”?

Las autoridades señalan que “El Güero Conta” presuntamente se encargaba de manejar recursos provenientes de actividades ilícitas, mediante esquemas de lavado de dinero que incluían empresas fachada y el uso de prestanombres.

Además, se le vincula con la adquisición de bienes de alto valor como aeronaves, embarcaciones, propiedades, ranchos e inversiones en la industria tequilera, lo que apunta a una estructura financiera sofisticada dentro del grupo criminal.

*Información en desarrollo*