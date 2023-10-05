Se incendia un Metrobús de la CDMX en pleno trayecto de la Línea 2

Momentos de tensión vivieron algunos de los pasajeros que se encontraban en el Metrobús de la CDMX, concretamente los que viajaban en la Línea 2 y transitaban por la alcaldía Iztacalco, de la Ciudad de México, donde una de las unidades comenzó a sacar humo y posteriormente provocó un pequeño incendio al interior del camión.

A través de redes sociales comenzaron a difundirse videos del intenso humo que desprendió desde una parte del motor, ubicado en la parte trasera del Metrobús, por lo que los pasajeros de la estación tuvieron que evacuar de inmediato y se activó el protocolo contra incendios para sofocar este tipo de incidente.

El incendio se registró exactamente frente a las instalaciones de UPIICSA del Instituto Politécnico Nacional (IPN), correspondiente a la misma estación del Metrobús, por lo que el avance de trenes quedó detenido durante varios minutos, lo que provocó severas afectaciones viales y a los respectivos usuarios.

Sin heridos por el incendio en un Metrobús de la CDMX

El equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) acudió a la zona para llevar el reporte en vivo. Ahí se dio a conocer que la unidad con número 325 ya presentaba afectaciones en el motor e incluso se dirigía a la zona de talleres, hasta que se prendió y provocó el caos, por lo que la zona quedó acordonada por elementos de la Policía Auxiliar, así como el del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX.

El humo y pequeño incendio se sofocó rápidamente; sin embargo, el Metrobús quedó parado y el perímetro quedó acordonado, por lo que se realizó una reducción de carriles mientras llegaba el personal autorizado para remover la unidad.

Afectación vial por el incendio del Metrobús de la Línea 2

La estación UPIICSA del Metrobús permanece cerrada; mientras que hay una fuerte carga vial sobre el Eje 4 Sur, esquina con la calle Sur 185, en la colonia Gabriel Ramos Millán. Por esta avenida transitan las otras unidades del Metrobús, por lo que también debe ser tomado en cuenta si se transita por esta zona en el oriente de la CDMX.

El Metrobús explicó que la alerta del incendio se recibió a las 11:33 horas de la mañana. A esta hora "el operador notificó que su unidad presentó una falla, por lo que detuvo su marcha al llegar a la estación UPIICSA para bajar de la unidad y para verificar lo ocurrido".

Posteriormente arribó al sitio personal de Metrobús y de la aseguradora de la empresa concesionaria, para atender el hecho, a quien le solicitaron el reporte para saber las razones.