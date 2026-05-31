¡Grave accidente en CDMX! Choque derriba poste y deja tres personas prensadas en Iztacalco

En las primeras horas de este 31 de mayo 2026, se reportó un aparatoso accidente en calles de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, dejando tres personas atrapadas entre los restos del vehículo tras impactarse contra un poste.

Exceso de velocidad provoca fuerte choque en Iztacalco

Los primeros reportes indican que el grave accidente ocurrió debido al presunto exceso de velocidad y a la falta de pericia al momento de conducir. El conductor del automóvil perdió el control de la unidad, provocando el choque contra el vehículo.

Al perder el control de la unidad, el automóvil se proyectó contra un poste de servicios, derribándolo por completo debido a la fuerza del impacto.

El choque fue tan intenso que los pasajeros quedaron prensados dentro de la unidad. Al lugar llegaron elementos de bomberos para poder rescatar a las víctimas.

Una de las víctimas resultó con heridas de gravedad; así fue su rescate

Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron liberara a las tres personas atrapadas, una de ellas con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Por su parte, las otras dos víctimas presentaron heridas menores, por lo que fueron atendidas por paramédicos en el lugar de los hechos. Se desconoce su estado actual de salud.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, así como si ya lograron contactarse con sus familiares.

La zona del accidente permaneció resguardada mientras se efectuaban las labores de rescate, el retiro del vehículo siniestrado y la atención de los daños ocasionados a la infraestructura urbana.

Las autoridades correspondientes ya investigan las causas exactas del percance para deslindar responsabilidades.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

¡Atención! En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.

Tan solo en el 2023 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en México se registraron alrededor de 370 mil accidentes de tránsito.