Caos vial en la CDMX: Calles cerradas y alternativas por mitin en el Monumento a la Revolución
Debido a un mitin este domingo 31 de mayo, algunas calles y zonas de la CDMX estarán cerradas, como el Monumento a la Revolución. Sigue la guía para no quedarte en el tráfico.
Este domingo 31 de mayo se reportan movilizaciones en la Ciudad de México (CDMX) debido un mitin que se realizará en el Monumento a la Revolución y sus alrededores.
Azteca Noticias te da el reporte completo EN VIVO para que no te quedes en el tráfico este cierre de fin de semana.
Caos vial en la CDMX: Calles cerradas y alternativas por mitin en el Monumento a la Revolución
Prevén caos en Paseo de la Reforma por evento en el Auditorio Nacional
Autoridades capitalinas alertan a los automovilistas por las afectaciones vehiculares que se prevén esta tarde sobre la Avenida Paseo de la Reforma, en las inmediaciones del Auditorio Nacional.
Las complicaciones al tránsito comenzarán a registrarse previo a las 16:00 horas debido al arribo de asistentes a un evento programado en el recinto.
Marcha en Insurgentes Sur
Hay presencia de manifestantes que se desplazan por Avenida Insurgentes, al sur, a la altura de Liverpool.
Autoridades instan a los automovilistas a tomar la Avenida Chapultepec como alternativa vial para esquivar la marcha.
Camiones sobre la México-Tacuba
Se reporta la presencia de camiones de acarreo sobre la vialidad México-Tacuba.
Se recomienda tomar precauciones debido a que su avance es nulo, es decir, se encuentran estacionados en la calle.
Cierre vial en carriles centrales de Paseo de la Reforma a la altura del Ángel
Se registra un corte total a la circulación sobre los carriles centrales de la Avenida Paseo de la Reforma, justo a la altura del monumento al Ángel de la Independencia, con dirección hacia el Oriente de la Ciudad de México.
Debido al bloqueo las autoridades viales piden a los automovilistas a anticipar sus traslados y evitar la zona para no quedar atrapados en el tráfico.