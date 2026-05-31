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Caos vial en la CDMX: Calles cerradas y alternativas por mitin en el Monumento a la Revolución

Debido a un mitin este domingo 31 de mayo, algunas calles y zonas de la CDMX estarán cerradas, como el Monumento a la Revolución. Sigue la guía para no quedarte en el tráfico.

Calles cerradas y alternativas por mitin en el Monumento a la Revolución, CDMX
¿Qué calles están cerradas hoy por el mitin en el Monumento a la Revolución?|Fer Torito

Escrito por: Jimena Romero

Este domingo 31 de mayo se reportan movilizaciones en la Ciudad de México (CDMX) debido un mitin que se realizará en el Monumento a la Revolución y sus alrededores.

Azteca Noticias te da el reporte completo EN VIVO para que no te quedes en el tráfico este cierre de fin de semana.

Caos vial en la CDMX: Calles cerradas y alternativas por mitin en el Monumento a la Revolución

Prevén caos en Paseo de la Reforma por evento en el Auditorio Nacional

Autoridades capitalinas alertan a los automovilistas por las afectaciones vehiculares que se prevén esta tarde sobre la Avenida Paseo de la Reforma, en las inmediaciones del Auditorio Nacional.

Las complicaciones al tránsito comenzarán a registrarse previo a las 16:00 horas debido al arribo de asistentes a un evento programado en el recinto.

Marcha en Insurgentes Sur

Hay presencia de manifestantes que se desplazan por Avenida Insurgentes, al sur, a la altura de Liverpool.

Autoridades instan a los automovilistas a tomar la Avenida Chapultepec como alternativa vial para esquivar la marcha.

Camiones sobre la México-Tacuba

Se reporta la presencia de camiones de acarreo sobre la vialidad México-Tacuba.

Se recomienda tomar precauciones debido a que su avance es nulo, es decir, se encuentran estacionados en la calle.

Cierre vial en carriles centrales de Paseo de la Reforma a la altura del Ángel

Se registra un corte total a la circulación sobre los carriles centrales de la Avenida Paseo de la Reforma, justo a la altura del monumento al Ángel de la Independencia, con dirección hacia el Oriente de la Ciudad de México.

Debido al bloqueo las autoridades viales piden a los automovilistas a anticipar sus traslados y evitar la zona para no quedar atrapados en el tráfico.

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