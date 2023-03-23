En Corea del Sur una cebra escapó de un zoológico y deambuló por las calles

Una cebra se escapó de un zoológico y estuvo deambulando por las calles de Corea del Sur durante tres horas hasta que las autoridades del parque lograron capturarla y regresarla a su lugar.

Varios ciudadanos quedaron asombrados al ver a la cebra paseándose por la calle. El momento quedó grabado en videos de la ciudad, en los que se pudo ver al animal caminando en un callejón alrededor de los edificios residenciales.

Después de tres horas los funcionarios del parque lograron rodear a la cebra con una valla de seguridad y administrarle relajantes musculares para que se durmiera y pudieran capturarla.

🦓 | ¡Una #cebra en el tráfico!



En #CoreaDelSur, una cebra escapó del #zoológico y deambuló por las calles durante tres horas.



Autoridades le suministraron #relajantes para poder regresarla al Gran Parque Infantil de #Seúl.



Durante su paseo, no causó ningún destrozo. pic.twitter.com/ZcAd9ilJx9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 23, 2023

Tras unos segundos, la cebra colapsó, así los veterinarios pudieron subirla a un camión. La cebra fue devuelta sana y salva, dijo un funcionario del Gran Parque Infantil de Seúl, de donde había escapado el animal.

De acuerdo con el informe, la cebra solo causó asombro entre los ciudadanos y no se reportó ningún tipo de daños a la ciudad.

¿Cómo escapó la cebra del zoológico en Corea del Sur?

De acuerdo con las autoridades del zoológico en Corea del Sur, la cebra, de nombre Sero, rompió la plataforma de madera instalada alrededor de su corral sin que se dieran cuenta de inmediato, por lo que pudo salir de las instalaciones del parque infantil.

