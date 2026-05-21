Habitantes del Congo desatan incendio tras protestas sobre víctimas de ébola

En la República Democrática del Congo, la policía tuvo que hacer disparos al aire y lanzar gas lacrimógeno después de que habitantes de Rwampara realizaran protestas y quemaran campamentos médicos debido a la preocupación sobre el entierro de una persona con ébola.

Protestas y disturbios en el Congo por entierros de ébola

Familiares del fallecido rechazaron que el ébola fuera la causa de la muerte y exigieron la custodia del cuerpo, dijeron testigos a la agencia de noticias Reuters. La disputa aumentó la tensión frente a la instalación sanitaria.

Los inconformes irrumpieron en el centro de tratamiento y después prendieron fuego a las carpas médicas instaladas por una organización no gubernamental llamada ALIMA.

Qué es la cepa Bundibugyo y por qué preocupa a la OMS

Las autoridades lidian con un nuevo brote de ébola en el oriente del país, centrado en la provincia de Ituri. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el miércoles que hay 600 casos sospechosos y 139 muertes sospechosas vinculadas al virus en Congo y Uganda. Este episodio involucra la cepa Bundibugyo, poco frecuente y para la cual no existe una vacuna aprobada en la actualidad.

Los responsables sanitarios insisten en que los entierros seguros son esenciales para frenar la propagación, porque el virus puede transmitirse por contacto directo con cuerpos de personas infectadas.

Uganda suspende el transporte público con la RDC por alerta sanitaria

Para reducir el riesgo de propagación, Uganda suspendió por cuatro semanas el transporte público de pasajeros con la República Democrática del Congo, con lo cual sólo permitió el paso de alimentos y mercancías, informó el Ministerio de Salud.

Entre las medidas de restricción están la interrupción temporal de servicios de autobús, ferris y vuelos, restricciones a actos multitudinarios y mayor vigilancia en zonas de riesgo.

El ministro de Información de Uganda, Chris Baryomunsi, dijo que alrededor de 65 contactos estaban en cuarentena y que varios presentaron inicialmente síntomas, pero dieron negativo en pruebas. Señaló que la situación está bajo control, a la vez que criticó la decisión de Estados Unidos de imponer restricciones de viaje como una reacción exagerada, subrayando que Uganda tiene capacidad para manejar brotes.