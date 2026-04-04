La historia de Ceci Flores y la localización de su hijo Marco Antonio: El abrazo que el Estado mexicano le negó por años

El reciente y doloroso cierre de un capítulo para la líder del colectivo 'Madres Buscadoras de Sonora' ha puesto nuevamente sobre la mesa la crisis de desaparecidos en México. Tras años de rastrear la tierra con sus propias manos, Ceci Flores confirmó la localización y sepultura de su hijo, Marco Antonio.

Este hecho no es solo una noticia de impacto humano; es la evidencia fehaciente de cómo la voluntad civil ha superado, por mucho, a la capacidad de respuesta institucional en un país que arrastra una deuda histórica con las familias de las víctimas.

Solo quiero decirles gracias por tanto cariño demostrado a mi persona a quienes mandaron su mensajito de apoyo solidaridad y empatía gracias autoridades federales y estatales a sociedad civil y a medios de comunicación por estar al pendiente en el proceso de velación y sepultura… pic.twitter.com/D4It5Kqkd8 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 4, 2026

El fin de una búsqueda y el inicio de un nuevo duelo

En un mensaje cargado de emotividad, Ceci Flores agradeció el apoyo ciudadano y mediático que permitió visibilizar su causa. Sin embargo, su testimonio es agridulce:

'Se acabó la esperanza, empezó el verdadero dolor', señaló tras confirmar los resultados de las pruebas de ADN que le devolvieron a su hijo.

Este caso resalta la ineficiencia de los protocolos de búsqueda de personas, donde a menudo son las familias quienes aportan las coordenadas, las pistas y la fuerza física para realizar los hallazgos que las fiscalías omiten.

Con el corazón destrozado y desde lo más profundo de mi alma, hoy tengo que dar una noticia que ninguna madre quisiera dar…



Los restos encontrados en días pasados corresponden a mi hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha. La prueba de ADN ha confirmado lo que tanto temía… y aunque… pic.twitter.com/Tt18n6E8O9 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 31, 2026

¿Por qué las madres buscadoras tienen mejores resultados que la autoridad?

La crisis forense en México y la saturación de los sistemas de justicia han provocado que colectivos como las 'Madres Buscadoras de Sonora' se conviertan en expertos en antropología y criminalística de campo por necesidad.

Mientras el presupuesto federal se diluye en burocracia, las familias enfrentan peligros constantes para llenar el vacío de la seguridad pública en México. La pregunta que queda en el aire es:

¿Cuántos Marco Antonio siguen sin ser localizados por la falta de una política integral de localización?

Esto es algo de lo que vivimos el día de hoy en nuestra búsqueda en carretera 26 km 57 en predios de el sapo donde tenemos información que se encuentran algunas osas clandestinas Y acudimos nuevamente con la esperanza de encontrar alguno de nuestros desaparecidos había personas… pic.twitter.com/d2qq2DNgd5 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 31, 2026

La lucha no se detiene: Próxima parada, Sinaloa

Pese al desgaste físico y emocional de la atención a víctimas de desaparición, Ceci Flores anunció que su labor no termina aquí. Su hijo Alejandro, desaparecido en 2015, sigue siendo el motor para trasladar su búsqueda a Sinaloa.

Mientras la crisis de desaparecidos en México siga cobrando víctimas, el activismo será la única brújula de justicia real. La sociedad civil ha tomado las riendas, esperando que algún día, el Estado finalmente tome la responsabilidad que le corresponde.