Celebran independencia de Estados Unidos con frutos de cooperación bilateral

Al celebrar en México los 247 años de la Independencia de los Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en el país, Ken Salazar, dijo que también se conmemoran los dos siglos de historia compartida y la grandeza de la gente.

“Nuestros valores democráticos compartidos han sido un cimiento para la cooperación histórica que actualmente fomentan el presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los principios de los padres fundadores de los Estados Unidos siguen resonando hoy en día y nos ayudan a tener una visión compartida”.

En su residencia, Ken Salazar aseguró que el espíritu de cooperación lo reafirmó el presidente Biden en su histórica visita en enero de este año.

“La primera visita de un presidente estadounidense en casi una década. Después de un periodo de siembra, ahora cosechamos los frutos de nuestra histórica cooperación bilateral. Son resultados en beneficio de nuestras naciones y toda América del Norte. Así como atesoramos a nuestras mariposas monarca como un símbolo de integración y esperanza, también debemos cuidar y prestar atención a nuestra relación bilateral porque nos une y nos hace más fuertes”.

El diplomático norteamericano aseveró que los frutos son mayores gracias al trabajo conjunto con socios estratégicos y reconoció el compromiso y la dedicación de los funcionarios del Gobierno de México, el sector privado, los gobernadores, los legisladores, los jueces, la sociedad civil, los líderes religiosos y la academia.

“Un ejemplo de este espíritu de cooperación es el T-MEC, el acuerdo más moderno de su tipo, del cual celebramos su tercer aniversario. Los trabajadores de América del Norte ya viven sus beneficios con la protección de sus derechos laborales, mejores salarios y mayores oportunidades”.

América del Norte se consolida como potencia económica

Mencionó que se está consolidando a América del Norte como una potencia económica que cuida a su gente, protege el medio ambiente y transita a las energías limpias.

"Impulsamos esfuerzos históricos para construir una frontera del siglo XXI. Al hacerla más moderna, segura y eficiente agilizamos el comercio lícito, protegemos a nuestras comunidades y somos más competitivos.

Nuestros gobiernos están alineados para alcanzar nuestra seguridad compartida. Vivimos un momento histórico de cooperación para hacer un frente común contra el tráfico de fentanilo, armas y personas”



Dejó en claro que las incautaciones históricas de drogas sintéticas y armas son parte de los frutos que se cosechan para cuidar la salud y el bienestar de ambas naciones.

“Junto con el Gobierno de México, los gobernadores y el sector privado trabajamos en el sur de México y en Centroamérica para generar oportunidades e inversión en las comunidades y fomentar el desarrollo de las personas, mientras cuidamos al planeta”

Además, mencionó que con la educación, se fomenta la innovación.

“Trabajamos con nuestros socios en México y los Estados Unidos para promover los programas e intercambios educativos. Al hacerlo, América del Norte se vuelve más competitiva, promovemos el mutuo entendimiento y apoyamos a más jóvenes a construir su propio futuro”

Finalmente, Ken Salazar destacó que, estamos en un periodo de cosecha, pero no se puede detener el paso.

“Debemos seguir sembrando para aprovechar nuestras oportunidades compartidas y abordar nuestros retos comunes. Así, construiremos unos cimientos duraderos y fuertes para que el futuro de nuestras naciones sea más próspero, más seguro y más sustentable”.