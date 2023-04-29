Cena vegana entre extraños completamente desnudos; eso ofrece un salón de eventos en Nueva York

Cuarenta personas se presentaron en Rosa, un espacio para eventos en el barrio de moda de Nueva York, Williamsburg, para The Füde Breathwork Experience, que incluyó ejercicios de respiración guiados y una cena vegana, desnudos.

El amor de Max por la cocina, la desnudez y el compañerismo la inspiraron a organizar sus primeras comidas grupales desnudas en 2020.

Ahora organiza cuatro eventos hermanos en Nueva York y Los Ángeles, incluidos The Füde Dinner Experience, The Füde Breathwork Experience, The Füde Clay Experience y The Füde Photo Experience.

El nombre rinde homenaje a la herencia judía alemana de Max y se pronuncia como "comida".

Una entrada a un evento cuesta entre $44 y $88 dólares.

Charlie Ann Max / Creadora "The Füde Breathwork Experience":

“Mi misión es conectarnos con nuestro ser más puro y auténtico”.

"Definitivamente vale la pena", dijo Niko Jane, quien participó en el evento del viernes, su tercer Füde.

"Es salir de tu zona de confort de una manera tan segura, aunque no parezca que entras por la puerta", dijo Jane. "Cuando llegas aquí, eres... todo el mundo es un poco tímido y un poco lento. Pero quiero decir, cuanto más estás aquí, la gente simplemente pasa el rato, y resulta que estamos desnudos. Es agradable estar en un espacio que no es sexual. Desnudo".

Después de los ejercicios de respiración bajo la guía del facilitador de respiración Lihi Benisty, los participantes disfrutaron de una cena vegana que consistió en ensalada de hierbas, arroz basmati y fresas cubiertas de chocolate. El plan era incluir también un curry de camote con espinacas, pero una estufa portátil lo quemó.

Sin embargo, a nadie parecía importarle.

Muchos, como Mehow Podstawski, se centraron en cambio en los avances que surgieron del trabajo de respiración.

"De la nada, me di cuenta de que estaba superando un miedo que no sabía que tenía y comencé a llorar", dijo Podstawski. "Y de repente, fue como si este miedo que tienes fuera tan irracional que no importara, y eres lo suficientemente poderoso y fuerte como para pasar por esto y aprovechar la próxima oportunidad que se te presente" porque lo eres, tienes la fuerza, y la única razón por la que dices 'no' es porque tienes miedo. Y eso fue realmente agradable".

Andy Vermaut shares:Would you go to dinner naked with 40 strangers?: The Füde Breathwork Experience in New York City wants its nude guests to connect with their most authentic selves. https://t.co/AGTcDU75PW Thank you pic.twitter.com/RAzEHjfGhk — Andy Vermaut (@AndyVermaut) April 28, 2023

"Füde Breathwork Experience", cena vegana sin complejos, al desnudo

Todos los que participaron en el evento del viernes primero tuvieron que presentar una solicitud en el sitio web del evento y pasar por un proceso de selección "para garantizar la seguridad y la comodidad de todos los asistentes", según los organizadores.

"Muchas veces la gente está nerviosa", dijo Max. "La gente viene por primera vez para experimentar la desnudez en un grupo, por lo que es importante que tengamos diferentes facilitadores para ayudar a las personas a sentirse más cómodas".

El viernes, había una persona presente que buscaba signos de incomodidad e intervino cuando vio algo que necesitaba ser corregido.

Ritu Saheb decidió participar en el evento porque quería recuperar la confianza en su cuerpo durante la menopausia.

"Obviamente, es necesario, y es por eso que tenemos tantas mujeres aquí", dijo Saheb. "Hay tanta presión ahí afuera, en la calle, la forma en que te vistes, la forma en que te ves. Pero no hay presión en esta sala. Entonces, creo que es una experiencia muy positiva. Y espero ver este movimiento de algún modo". crecer más".