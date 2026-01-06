¡No las tires a la basura! Aquí puedes reciclar tu árbol de Navidad y nochebuenas en la CDMX

Pasaron las fiestas decembrinas y, como cada año, surge la misma pregunta en los hogares capitalinos: ¿Qué hacemos con la Nochebuena que se secó y el arbolito natural? Antes de que pienses en dejarlos en la banqueta o tirarlos al camión de la basura, el Gobierno de la Ciudad de México tiene una mejor opción: reciclarlos para darles nueva vida.

A través de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), se han habilitado diversos centros de acopio estratégicos para recibir estos residuos orgánicos. El objetivo es evitar que terminen contaminando en la vía pública y, en su lugar, procesarlos adecuadamente para convertirlos en composta o material orgánico que nutrirá los parques y jardines de la ciudad.

¿A dónde llevar mi árbol de Navidad y nochebuenas para reciclarlas en la CDMX?

Aquí te dejamos la lista de lugares, horarios y fechas habilitadas para recibir tus plantas y árboles:

1. Bosque de Aragón (Huerto Educativo, Puerta 7)



¿Qué reciben? Nochebuenas.

Nochebuenas. Fecha: Del 6 de enero al 15 de febrero.

Del 6 de enero al 15 de febrero. Horario: Martes a domingo de 08:00 a 14:00 horas.

Martes a domingo de 08:00 a 14:00 horas. Nota: También habrá un Mercado de Trueque el 11 de enero (08:00 a 13:00 hrs) donde podrás llevar tu arbolito de Navidad.

2. Parque Ecológico de Xochimilco (Caseta 1)



¿Qué reciben? Nochebuenas y Árboles de Navidad.

Nochebuenas y Árboles de Navidad. Fecha: Durante todo el mes de enero.

Durante todo el mes de enero. Horario: Martes a domingo de 10:00 a 16:00 horas.

3. Parque Tezozómoc (Azcapotzalco)



¿Qué reciben? Nochebuenas y Árboles de Navidad.

Nochebuenas y Árboles de Navidad. Evento: Mercado de Trueque.

Mercado de Trueque. Fecha: Únicamente el 8 de febrero .

Únicamente el . Horario: De 08:00 a 13:00 horas.

4. CCA Ecoguardas (Tlalpan)



Ubicación: Carretera Picacho Ajusco Km 5.5.

Carretera Picacho Ajusco Km 5.5. ¿Qué reciben? Nochebuenas.

Nochebuenas. Fecha: Durante todo enero.

Durante todo enero. Horario: 10:00 a 17:00 horas.

5. CCA Yautlica (Iztapalapa)



Ubicación: Av. de las Torres S/N.

Av. de las Torres S/N. ¿Qué reciben? Nochebuenas.

Nochebuenas. Fecha: Durante todo enero.

Durante todo enero. Horario: 10:00 a 17:00 horas.

6. CCA Acuexcomatl (Xochimilco)

Ubicación: Av. Año de Juárez 1900.

Av. Año de Juárez 1900. ¿Qué reciben? Nochebuenas.

Nochebuenas. Fecha: Durante todo enero.

Durante todo enero. Horario: 10:00 a 17:00 horas.

Recuerda que antes de llevar tus nochebuenas o árboles, asegúrate de retirarles cualquier adorno, luces, ganchos o macetas de plástico, de esta manera ayudamos entre todos a mantener limpias las calles de la capital.