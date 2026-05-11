SEP da marcha atrás: no se adelanta el fin de clases y así queda el calendario escolar 2026

¡Atención, padres de familia! La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el calendario escolar 2025-2026 se mantendrá sin cambios, luego de que por unanimidad se descartara la propuesta para adelantar el fin del ciclo escolar.

Con esta decisión, las clases concluirán oficialmente el 15 de julio, tal como estaba previsto originalmente, y no el 5 de junio, como se había planteado en una propuesta previa.

Sin embargo, algunos estados podrían llevar a cabo ajustes propios debido a las altas temperaturas y condiciones climáticas, así como por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

SEP modifica de nuevo el calendario escolar 2026

Guillermo Adame Calderón, Secretario de Educación de Durango, informó que las clases concluirán oficialmente el 15 de julio y explicó que los estados que necesiten ajustar el calendario escolar podrán hacerlo con autorización previa de la Secretaría de Educación Pública.

Con ello, entidades sede de la Copa Mundial 2026, como Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México (CDMX), podrían adelantar o modificar el cierre de clases por temas de logística y movilidad.

De esta forma, el calendario oficial quedaría de la siguiente manera:



Registro de calificaciones : viernes 3 de julio

: viernes 3 de julio Fin de clases: miércoles 15 de julio

Regreso a clases: lunes 31 de agosto

Puentes y Consejos Técnicos



Consejo Técnico Escolar (CTE): Viernes 29 de mayo y viernes 26 de junio

Día del Maestro (Suspensión): Viernes 15 de mayo

En estos días, los docentes y directivos se reúnen para evaluar y planear estrategias de mejora.|SEP

¿Qué estados adelantarán el fin de clases?

Los estados sede del Mundial 2026, así como las entidades afectadas por la ola de calor, podrán realizar ajustes, si así lo consideran necesario, informaron miembros del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

En el caso de Jalisco, ya se planteó una modificación específica: durante cuatro días en los que se celebrarán partidos de la Copa Mundial, las clases no serán presenciales y se impartirán en línea.

Sin embargo, el calendario escolar se mantendrá sin cambios en las fechas oficiales, explicó Juan Carlos Flores, Secretario de Educación de la entidad.

