¿Hay clases este 15 de mayo 2026? Esto dice el calendario de la SEP sobre el Día del Maestro

El Día del Maestro 2026, es una fecha para celebrar y agradecer el trabajo de los docentes, pero también representa uno de los descansos más esperado del ciclo escolar, pero ¿qué dice el calendario de la SEP sobre el 15 de mayo 2026?

¿Habrá clases este viernes 15 de mayo 2026?

¡Atención, estudiantes! El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló que el Día del Maestro 2026 NO habrá clases para los alumnos de preescolar , primaria y secundaria .

Alumnos de la UNAM, IPN y la UAM también suspenderán las clases este viernes 15 de mayo 2026.

Debido a la suspensión de actividades, los estudiantes de educación básica podrán disfrutar de un megapuente de tres días, por lo que el regreso a clases será el lunes 18 de mayo 2026.

¿Qué dice el calendario de la SEP por el Día del Maestro 2026?|SEP

¿El Día del Maestro en México es feriado?

La repuesta es NO. La Ley Federal del Trabajo no marca el Día del Maestro como una fecha feriada, por lo que el resto del país deberá continuar con sus actividades de forma normal.

El descanso por el 15 de mayo 2026, únicamente aplica para el sector educativo de México, es decir, solo para las y los maestros de educación básica, educación media superior, así como el personal docente y administrativo.

Calendario SEP: Los días de descanso y puentes que quedan antes del fin del ciclo escolar 2025-2026

¡Márcalo en el calendario! A pesar de que el ciclo escolar 2025-2026 está a punto de terminar, el calendario de la SEP aún marca algunos días descanso y puentes para los alumnos de educación básica, pero ¿qué fechas quedan?



Viernes 29 de mayo 2026 - No habrá clases debido al Consejo Técnico Escolar; es el último puente del mes.

- No habrá clases debido al Consejo Técnico Escolar; es el último del mes. Viernes 26 de junio 2026 - Se suspenden actividades por el Consejo Técnico Escolar; el último puente de tres días del ciclo escolar.

Se espera que el viernes 10 de julio 2026, algunas entidades suspendan clases debido a la descarga administrativa; sin embargo, este día no está marcado en el calendario y no todas las instituciones educativas suelen tomarlo.