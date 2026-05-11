¿Se parte el fondo marino? La fractura de placa que acelera el hundimiento en el Pacífico

Un equipo de científicos captó lo que para nosotros parecía imposible. En las profundidades del Océano Pacifico, una placa tectónica se desgarra lentamente debajo del fondo marino, lo que ocasiona a su vez la “muerte” de estas enormes estructuras geológicas.

Pero ¿qué significa? En pocas palabras, las fracturas de dos placas, las cuales se deslizan por debajo de la placa de Norteamérica, no solo se hunden, sino también se están partiendo en varios fragmentos, lo que podría hacer que se redefina el movimiento tectónico de la zona.

¿Qué está pasando realmente en el fondo del Pacífico?

El proceso sucede en una zona llamada subducción, en donde un placa oceánica se hunde poco a poco bajo otra placa, la cual logra descender sobre el manto terrestre.

Mismo que actúa como un tipo de “motor geológico”, el cual arrastra las placas tectónicas, provoca terremotos y alimenta la actividad de los volcanes. Sin embargo, los investigadores encontraron que este mecanismo no dura para siempre.

Earth's Crust Is Tearing Apart Off The Pacific Northwest💥



From Vancouver to California.⚠️



A five-kilometre crack has split through the tectonic plate beneath Cascadia and it is still breaking. Off Vancouver Island,the fissure runs35 kilometres through solid oceanic rock. https://t.co/VTZNNybaMw pic.twitter.com/W7DCkbcDFx — MR.BUNKER (@mrbk2005) May 3, 2026

La protagonista de esta fractura es la placa Explorador, un fragmento de corteza oceánica formado hace aproximadamente cuatro millones de años frente a la isla de Vancouver.

Esta placa avanza lentamente bajo Norteamérica, pero lo hace a un ritmo mucho menor que la vecina placa Juan de Fuca, ambas remanentes de la antigua y vasta placa de Farallón.

Un equipo de científicos detectó que debajo de la fosa oceánica existen grandes desgarros en la placa, separados por unos 20 kilómetros. Según la investigación, originalmente eran una sola ruptura, pero el movimiento lateral terminó dividiéndola poco a poco, así se informó en la revista Science Advances.

La placa que se rompe: ¿Es este el inicio de un cambio geológico mayor?

El estudio realizado en la región de Cascadia, cerca de la isla de Vancouver, permitió ver imágenes únicas de cómo una zona de subducción puede comenzar a desaparecer.

Brandon Shuck, autor principal del trabajo, explicó que el fenómeno no ocurre de golpe. En lugar de una ruptura total inmediata, la placa se va despedazando lentamente, creando microplacas y nuevos límites tectónicos.

El resultado mostró fallas gigantescas y zonas donde la actividad sísmica prácticamente desapareció. Para los expertos, esos “silencios sísmicos” son una señal de que algunos fragmentos de la placa ya se separaron completamente.

La investigación también ayuda a entender fenómenos geológicos antiguos. Por ejemplo, frente a Baja California existen restos de placas tectónicas fósiles que podrían haberse fragmentado de la misma manera hace millones de años.

¿Cuáles son las consecuencias para las costas y el nivel del mar?

Aunque el hallazgo es impresionante, los científicos explican que esto no significa que habrá un desastre inmediato en el Pacífico Norte.

Es decir, la región de Cascadia puede seguir registrando terremotos muy fuertes y tsunamis, pero con esta nueva información de placas, se pueden mejorar los cálculos para determinar cómo se mueve la energía sísmica bajo el océano.

El papel de las fosas oceánicas en este “hundimiento” tectónico

Las fosas oceánicas son enormes depresiones en el fondo del mar donde una placa comienza a hundirse bajo otra. En el caso de Cascadia, es precisamente en esa área donde los científicos encontraron los desgarros más importantes.

Durante mucho tiempo, las fuerzas de deformación han estado activando fallas antiguas en la corteza oceánica. Esto ha ido formando una zona de ruptura muy grande, de más de 100 kilómetros de ancho.

Con el paso del tiempo, esta deformación ha dado lugar a la Zona de Falla de Nootka, donde las placas tectónicas se deslizan una al lado de la otra de manera horizontal, sin que una se hunda debajo de la otra.

