¿Es festivo oficial? La fecha exacta en que se celebrará el Día del Maestro 2026, según el calendario SEP

Ante tantos cambios al calendario oficial para el ciclo escolar 2025-2026 por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), vale la pena recordar las fechas de descanso para el mes de mayo, entre las que está el Día del Maestro.

¿Cuándo es Día del Maestro 2026 en México?

El Día del Maestro 2026 es el 15 de mayo, un viernes según el calendario escolar oficial de la SEP. Este día honra a los docentes de educación básica y media superior en todo México. Las autoridades educativas mantienen esta fecha tradicional, establecida desde 1918 tras su aprobación en 1917 por el Senado y ratificada por el entonces presidente Venustiano Carranza, para reconocer la labor de los maestros.

¿El Día del Maestro es festivo oficial y se descansa?

El Día del Maestro no califica como festivo oficial pagado en México, según la Ley Federal del Trabajo. Los maestros laboran normalmente ese 15 de mayo de 2026, aunque participan en actividades conmemorativas durante la jornada escolar. La SEP integra este día en el calendario sin declarar descanso generalizado, a diferencia de fechas como el 1 de mayo (Día del Trabajo).

No obstante, algunas escuelas programan horarios reducidos o eventos especiales que permiten cierres tempranos, por lo que es necesario consultar con el plantel el horario de clase que se desarrollará.

Los días sin clases que quedan en mayo 2026 en el calendario SEP

El calendario SEP 2026 reserva pocos días sin clases en mayo tras el 15. Después del feriado del 1 de mayo, ya no queda un día festivo en este mes.

No obstante, destaca el viernes 27 de mayo, último viernes de mes, como la fecha del Consejo Técnico Escolar, que, aunque no es feriado, los estudiantes no son requeridos en el plantel.

Es recomendable consultar periódicamente el calendario oficial de la SEP para estar atentos a posibles cambios.