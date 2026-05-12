¿Cuándo inicia el nuevo ciclo escolar? Fecha del regreso a clases tras cambios al calendario SEP

¡Menos días de vacaciones! Tras los ajustes al nuevo calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el cual se desecha la posibilidad de adelantar las vacaciones de verano en México, surgió una nueva duda entre padres de familia: ¿cuándo será el regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027?

Ajustes al calendario escolar de la SEP: ¿cuándo terminan las clases oficialmente?

Luego de una reunión extraordinaria entre autoridades educativas del país, la propuesta de cambiar el calendario finalmente fue desechada, debido a que no cumplía con los 185 días de clases que establece el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esto significa que los alumnos no terminarán el ciclo escolar el 5 de junio como se había planteado, sino hasta el miércoles 15 de julio.

Dentro de estas modificaciones, se esperaba que el 31 de agosto de 2026 diera inicio el ciclo escolar 2026- 2027. Sin embargo, con la ratificación, el escenario podría cambiar.

Aun así, se espera que el regreso a clases ocurra durante la última semana de agosto, como normalmente sucede cada año en México.

¿Qué cambió en el calendario de la SEP?

Cabe recordar que las modificaciones planteadas en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas respondía a la intensa ola de calor que afectará en junio a varias entidades del país.

Así como de la logística por la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que tendrá partidos en Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México (CDMX). Pero esta propuesta no cayó muy bien teniendo en cuenta que no todos los estados son sedes mundialistas.

A esto se suma que, en años anteriores, las temperaturas altas no habían sido motivo para suspender clases ni adelantar un mes las vacaciones de verano, por lo que la propuesta del morenista Mario Delgado fue motivo de disputa por varios días.

Entre las fechas tentativas que se manejaron estaban:



5 de junio: fin de clases.

12 de junio: cierre de actividades administrativas.

10 de agosto: Consejo Técnico Escolar para maestros.

Del 17 al 28 de agosto: periodo de reforzamiento académico.

31 de agosto: inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Estados podrían hacer ajustes por calor extremo y partidos de fútbol

Aunque el calendario seguirá igual, la SEP recordó que los estados sí podrán realizar ajustes específicos si enfrentan situaciones extraordinarias, como temperaturas extremas.

De igual forma, las sedes mundialistas podrán suspender clases los días de partido, tal y como lo estableció Jalisco, mientras que Nuevo León podrá adelantar el fin de clases.

Esto será posible siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los programas educativos, tal como lo establece el artículo 87 de la Ley General de Educación.

