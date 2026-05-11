“La escuela se convierte en una estancia forzada": Mario Delgado afirma que después del 15 de junio no se enseña nada

¿Hay "tiempos muertos" en las escuelas de México? El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, reconoció que tras la entrega de calificaciones, el sistema educativo caen en una inercia en la que ya no hay un propósito pedagógico.

"Debemos ser honestos tras la entrega de calificaciones, hay una inercia en las escuelas, en todo el sistema educativo (...) Después del 15 de junio se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa", dijo el secretario de Educación.

Las declaraciones del titular de la SEP desataron polémica en redes sociales, provocando la indignación de miles de madres y padres de familia.

De acuerdo al propio titular de la @SEP_mx, @mario_delgado, después del 15 de junio ya no se enseña nada en las escuelas de México.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/0QFPpVNszr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 11, 2026

Escuelas abiertas sin un propósito: Mario Delgado critica a la burocracia por robar tiempo a la niñez

Por otro lado, Mario Delgado afirmo que después del 15 de junio se cae en un periodo que es aprovechado por las y los maestros para realizar la famosa "descarga administrativa", la cual termina a mediados de julio.

Aseguró que en ese tiempo, las escuelas de México se convierten abiertas únicamente para cumplir con un conteo, pues ya no existe un "propósito educativo".

"Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte a la escuela en una estancia forzada (...) Ese tiempo muerto, a veces es burocracia forzada que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de nuestra niñez", explicó el funcionario.

Las polémicas declaraciones de Delgado surgen días después de las contradicciones del Gobierno de México sobre los posibles cambios al calendarios SEP por la llegada del Mundial 2026 y las olas de calor en distintas regiones del país.

"La escuela no es guardería": Delgado reclama falta de flexibilidad laboral

Como parte de sus declaraciones, el secretario de Educación afirmó que las escuelas en México NO son guardaría, señalando a las empresas de ni tener flexibilidad laborar para aquellas madres que se ven imposibilitadas de dejar encargados a sus hijos cuando no hay clases.

“Las escuelas de la SEP no son guarderías”.



Así lo dijo Mario Delgado, Secretario de Educación Pública y señaló a las empresas de no tener flexibilidad laboral para aquellas madres que se ven imposibilitadas de dejar encargados a sus hijos cuando no están en clases.



Dijo que… pic.twitter.com/flofWe5vgq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 11, 2026

¿Qué es la descarga administrativa en las escuelas de México?

La descarga administrativa es un concepto que ha cobrado relevancia en el calendario de la SEP en los últimos años. Básicamente es un periodo de tiempo asignado oficialmente para que las y los maestros realicen tareas de oficina sin la presencia de alumnos.

Anteriormente, los maestros debían dar clases y, al mismo tiempo, llenar boletas, registrar calificaciones en plataformas digitales y organizar expedientes.