Seguirá el diluvio y el calor extremo: así estará el clima este martes

El clima en México tendrá un contraste extremo durante este martes 12 de mayo. Mientras varias entidades enfrentarán lluvias intensas, granizo y fuertes rachas de viento por el avance del frente frío número 50, otras seguirán bajo una intensa onda de calor con temperaturas superiores a los 45 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las precipitaciones más fuertes podrían provocar inundaciones, deslaves, aumento en ríos y arroyos, además de caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones, especialmente en zonas con riesgo de tormentas severas.

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes este 12 de mayo?

De acuerdo con el pronóstico, el frente frío 50 interactuará con canales de baja presión y humedad proveniente del océano Pacífico y el Caribe, lo que favorecerá lluvias en gran parte del país.

Los estados con lluvias fuertes serán:



Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Además, habrá intervalos de chubascos en entidades como Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN también alertó que las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Frente frío 50 provocará descenso de temperatura y fuertes vientos

Aunque gran parte del país sigue bajo ambiente caluroso, el frente frío traerá un descenso de temperatura principalmente en el norte, noreste, oriente y centro de México. También se esperan fuertes rachas de viento en varias entidades.

En Oaxaca y Chiapas habrá evento de norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Mientras tanto, estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo y Estado de México podrían registrar tolvaneras y vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

Las autoridades recomendaron evitar permanecer cerca de árboles, anuncios espectaculares o estructuras que puedan caer por el viento.

Onda de calor seguirá afectando varios estados

A pesar de las lluvias, la onda de calor continuará afectando gran parte del territorio nacional.

Los estados con temperaturas superiores a los 45 grados serán:



Durango

Sinaloa

Nayarit

Mientras que otras entidades como Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Yucatán alcanzarán temperaturas de entre 40 y 45 grados.

En contraste, zonas serranas de Durango podrían registrar temperaturas de hasta -5 grados durante la madrugada.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Estado de México?

En el Valle de México se espera un martes con cambios importantes en el clima. Por la mañana habrá ambiente templado, cielo medio nublado y presencia de bruma en varias zonas.

Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se pronostican lluvias fuertes en el Estado de México y chubascos en la Ciudad de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura en la CDMX será de entre 13 y 15 grados como mínima y de 23 a 25 grados como máxima.

En el Edomex se esperan temperaturas mínimas de 8 a 10 grados y máximas de 21 a 23 grados.

Además, se prevén rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en la región.